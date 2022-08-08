Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию - 08.08.2022 Украина.ру
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Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию
Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию - 08.08.2022 Украина.ру
Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию
Около 515 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию после начала специальной военной операции, сообщила 8 августа пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии в ведомственном Telegram-канале
2022-08-08T16:39
2022-08-08T16:39
беженцы
украина
молдавия
убежище
новости
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По данным министерства, из них около 76 тысяч продолжают оставаться на территории Молдавии.МВД уточняет, что около 8,5 тысяч граждан Украины планируют остаться в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные Бюро по миграции и убежищу – согласно им, с конца февраля 2022 года ведомство получило 8562 запроса о предоставлении убежищаПомимо граждан Украины, с украинской территории в Молдавию въехали 4350 человек, не имеющих украинского гражданства.Всего, по данным ООН, свыше десяти миллионов граждан Украины покинули страну. Из них свыше 3 миллионов выехали на территорию России.
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беженцы, украина, молдавия, убежище, новости

Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию

16:39 08.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Около 515 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию после начала специальной военной операции, сообщила 8 августа пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии в ведомственном Telegram-канале
По данным министерства, из них около 76 тысяч продолжают оставаться на территории Молдавии.
В период с 24 февраля по 7 августа в Молдавию въехали 514 644 украинца, на территории страны остался 76 121 украинец
МВД уточняет, что около 8,5 тысяч граждан Украины планируют остаться в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные Бюро по миграции и убежищу – согласно им, с конца февраля 2022 года ведомство получило 8562 запроса о предоставлении убежища
Помимо граждан Украины, с украинской территории в Молдавию въехали 4350 человек, не имеющих украинского гражданства.
Всего, по данным ООН, свыше десяти миллионов граждан Украины покинули страну. Из них свыше 3 миллионов выехали на территорию России.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
беженцыУкраинаМолдавияУбежищеНовости
 
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