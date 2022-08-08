https://ukraina.ru/20220808/1037418781.html

Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию

Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию - 08.08.2022 Украина.ру

Более полумиллиона украинцев выехали в Молдавию

Около 515 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию после начала специальной военной операции, сообщила 8 августа пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии в ведомственном Telegram-канале

2022-08-08T16:39

2022-08-08T16:39

2022-08-08T16:39

беженцы

украина

молдавия

убежище

новости

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По данным министерства, из них около 76 тысяч продолжают оставаться на территории Молдавии.МВД уточняет, что около 8,5 тысяч граждан Украины планируют остаться в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные Бюро по миграции и убежищу – согласно им, с конца февраля 2022 года ведомство получило 8562 запроса о предоставлении убежищаПомимо граждан Украины, с украинской территории в Молдавию въехали 4350 человек, не имеющих украинского гражданства.Всего, по данным ООН, свыше десяти миллионов граждан Украины покинули страну. Из них свыше 3 миллионов выехали на территорию России.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, украина, молдавия, убежище, новости