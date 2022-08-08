Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене за соглашения по Черноморскому флоту
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему министру обороны страны Михаилу Ежелю. Экс-глава оборонного ведомства согласовал пакет документов для продления размещения Черноморского флота в Севастополе в 2010 году
По версии украинских силовиков, документы не прошли обязательную правовую экспертизу, а Ежель не посещал заседание правительства Украины двенадцать лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Ежель согласовал подписание Харьковских соглашений по продлению пребывания Черноморского флота России на 25 лет. Тем самым, заявили в ГБР, он создал условия для "наращивания военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов".
21 апреля 2010 года в Харькове президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет. В 2021 году украинские власти обвинили его и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в государственной измене. В 2022 году подозрение по этому делу предъявили бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины.
13 апреля, 07:47«Российская армия и украинская — это небо и земля». Чем морская пехота Черноморского флота поразила жителей МариуполяМорская пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает сдаваться в плен в Мариуполе, об этом сообщают в социальных сетях. Бросить оружие украинских военных заставили российские морпехи и военные Донецкой народной республики (ДНР) - те, кто ведут бои и удивляют местных жителей