https://ukraina.ru/20220808/1037413170.html

Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене за соглашения по Черноморскому флоту

Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене за соглашения по Черноморскому флоту - 08.08.2022 Украина.ру

Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене за соглашения по Черноморскому флоту

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему министру обороны страны Михаилу Ежелю. Экс-глава оборонного ведомства согласовал пакет документов для продления размещения Черноморского флота в Севастополе в 2010 году

2022-08-08T14:59

2022-08-08T14:59

2022-08-08T14:59

михаил ежель

минобороны

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харьков

черноморский флот

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По версии украинских силовиков, документы не прошли обязательную правовую экспертизу, а Ежель не посещал заседание правительства Украины двенадцать лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.Ежель согласовал подписание Харьковских соглашений по продлению пребывания Черноморского флота России на 25 лет. Тем самым, заявили в ГБР, он создал условия для "наращивания военной техники и личного состава вооруженных сил Российской Федерации, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов". 21 апреля 2010 года в Харькове президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет. В 2021 году украинские власти обвинили его и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в государственной измене. В 2022 году подозрение по этому делу предъявили бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины.

https://ukraina.ru/20220413/1033752725.html

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михаил ежель, минобороны, украина, новости, харьков, черноморский флот