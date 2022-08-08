https://ukraina.ru/20220808/1037411962.html
Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией
Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией - 08.08.2022 Украина.ру
Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией
Режим Владимира Зеленского должен быть признан террористической организацией в связи с постоянными обстрелами Запорожской АЭС, заявил 8 августа глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале
2022-08-08T14:44
2022-08-08T14:44
2022-08-08T15:08
запорожская аэс
терроризм
сенатор
обстрелы
новости
владимир зеленский
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Обстрелы Запорожской АЭС сенатор назвал "ядерным терроризмом".Ранее Минобороны РФ сообщило о новом обстреле Запорожской АЭС украинской артиллерией, который произошел в воскресенье, 7 августа. Актом ядерного терроризма это происшествия назвал и официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Согласно данным министерства, обстрел произвели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела были повреждены линии электропередачи, на распределительном устройстве станции произошел скачок напряжения.
https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, терроризм, сенатор, обстрелы, новости, владимир зеленский
Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией
14:44 08.08.2022 (обновлено: 15:08 08.08.2022)
Режим Владимира Зеленского должен быть признан террористической организацией в связи с постоянными обстрелами Запорожской АЭС, заявил 8 августа глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале
Обстрелы Запорожской АЭС сенатор назвал "ядерным терроризмом".
Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом
Андрей Клишас
Сенатор Совета Федерации
Ранее Минобороны РФ сообщило о новом обстреле Запорожской АЭС украинской артиллерией, который произошел в воскресенье, 7 августа. Актом ядерного терроризма это происшествия назвал и официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным министерства, обстрел произвели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела были повреждены линии электропередачи, на распределительном устройстве станции произошел скачок напряжения.