https://ukraina.ru/20220808/1037411962.html

Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией

Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией - 08.08.2022 Украина.ру

Сенатор предложил признать режим Зеленского террористической организацией

Режим Владимира Зеленского должен быть признан террористической организацией в связи с постоянными обстрелами Запорожской АЭС, заявил 8 августа глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале

2022-08-08T14:44

2022-08-08T14:44

2022-08-08T15:08

запорожская аэс

терроризм

сенатор

обстрелы

новости

владимир зеленский

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Обстрелы Запорожской АЭС сенатор назвал "ядерным терроризмом".Ранее Минобороны РФ сообщило о новом обстреле Запорожской АЭС украинской артиллерией, который произошел в воскресенье, 7 августа. Актом ядерного терроризма это происшествия назвал и официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Согласно данным министерства, обстрел произвели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела были повреждены линии электропередачи, на распределительном устройстве станции произошел скачок напряжения.

https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html

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2022

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запорожская аэс, терроризм, сенатор, обстрелы, новости, владимир зеленский