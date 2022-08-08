Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада - 08.08.2022 Украина.ру
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Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада - 08.08.2022 Украина.ру
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
На гей-параде Amsterdam Gay Pride, прошедшем в нидерландской столице 7 августа, прохожие заметили фотографию обнимающихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, драпированную розовой тканью, передает Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"
2022-08-08T11:49
2022-08-08T11:49
новости
эммануэль макрон
владимир зеленский
гей-парад
амстердам
любовь
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Улицы Амстердама, украшенные радужными флагами, разноцветными воздушными шарами и цветами, на этот раз удивили посетителей парада и прохожих чем-то "новеньким".Помещенное в розовую рамку и колоризированное розовым цветом фото двух президентов, было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу.Тогда фото обнимающихся политиков вызвало волну шуток и насмешек со стороны французов. В частности, один из комментаторов писал: "Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени".
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новости, эммануэль макрон, владимир зеленский, гей-парад, амстердам, любовь

Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада

11:49 08.08.2022
 
© AFP / LUDOVIC MARIN
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AFP / LUDOVIC MARIN
Читать в
На гей-параде Amsterdam Gay Pride, прошедшем в нидерландской столице 7 августа, прохожие заметили фотографию обнимающихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, драпированную розовой тканью, передает Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"
Улицы Амстердама, украшенные радужными флагами, разноцветными воздушными шарами и цветами, на этот раз удивили посетителей парада и прохожих чем-то "новеньким".
Помещенное в розовую рамку и колоризированное розовым цветом фото двух президентов, было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу.
Тогда фото обнимающихся политиков вызвало волну шуток и насмешек со стороны французов. В частности, один из комментаторов писал: "Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени".
- РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 16:56
Киевский комик поспешил оправдаться за шутку про убитых ВСУшниковКиевского ведущего и юмориста Олега Грюндика раскритиковали за шутку об убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 16 мая сообщает «Страна»
 
НовостиЭммануэль МакронВладимир Зеленскийгей-парадАмстердамлюбовь
 
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