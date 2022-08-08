https://ukraina.ru/20220808/1037400501.html

Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада

Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада - 08.08.2022 Украина.ру

Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада

На гей-параде Amsterdam Gay Pride, прошедшем в нидерландской столице 7 августа, прохожие заметили фотографию обнимающихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, драпированную розовой тканью, передает Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"

2022-08-08T11:49

2022-08-08T11:49

2022-08-08T11:49

новости

эммануэль макрон

владимир зеленский

гей-парад

амстердам

любовь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037400723_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_0a617030917e85027e073fa3a8771e69.jpg

Улицы Амстердама, украшенные радужными флагами, разноцветными воздушными шарами и цветами, на этот раз удивили посетителей парада и прохожих чем-то "новеньким".Помещенное в розовую рамку и колоризированное розовым цветом фото двух президентов, было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу.Тогда фото обнимающихся политиков вызвало волну шуток и насмешек со стороны французов. В частности, один из комментаторов писал: "Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени".

https://ukraina.ru/20220516/1033970505.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эммануэль макрон, владимир зеленский, гей-парад, амстердам, любовь