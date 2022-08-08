https://ukraina.ru/20220808/1037400501.html
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада - 08.08.2022 Украина.ру
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
На гей-параде Amsterdam Gay Pride, прошедшем в нидерландской столице 7 августа, прохожие заметили фотографию обнимающихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, драпированную розовой тканью, передает Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"
2022-08-08T11:49
2022-08-08T11:49
2022-08-08T11:49
новости
эммануэль макрон
владимир зеленский
гей-парад
амстердам
любовь
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Улицы Амстердама, украшенные радужными флагами, разноцветными воздушными шарами и цветами, на этот раз удивили посетителей парада и прохожих чем-то "новеньким".Помещенное в розовую рамку и колоризированное розовым цветом фото двух президентов, было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу.Тогда фото обнимающихся политиков вызвало волну шуток и насмешек со стороны французов. В частности, один из комментаторов писал: "Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени".
https://ukraina.ru/20220516/1033970505.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эммануэль макрон, владимир зеленский, гей-парад, амстердам, любовь
Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
На гей-параде Amsterdam Gay Pride, прошедшем в нидерландской столице 7 августа, прохожие заметили фотографию обнимающихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, драпированную розовой тканью, передает Telegram-канал "СОЛОВЬЕВ"