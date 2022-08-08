Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037396954.html
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы - 08.08.2022 Украина.ру
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
Посольство России в США обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с призывом осудить удары Киева по Запорожской АЭС, - передает РИА Новости 8 августа
2022-08-08T09:50
2022-08-08T09:50
новости
запорожская аэс
оон
посольство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_0dfa9596bbd97b5f3936e01ab41bf2fb.jpg.webp
Также в сообщении посольства ведомство обращается к американским СМИ с требованием прекратить распространять русофобскую риторику.Несмотря на то, что постоянными обстрелами ВСУ создает серьезную угрозу ядерной безопасности Европы, американские СМИ продолжают повторять украинские фейки о том, что АЭС обстреливает российская армия, говорится в заявлении дипмиссии.Ранее 6 августа стало известно об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
https://ukraina.ru/20220807/1037385309.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f043f878d5f70190f996d8e2da3b308.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, оон, посольство

Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы

09:50 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Посольство России в США обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с призывом осудить удары Киева по Запорожской АЭС, - передает РИА Новости 8 августа
Также в сообщении посольства ведомство обращается к американским СМИ с требованием прекратить распространять русофобскую риторику.
Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления.
Несмотря на то, что постоянными обстрелами ВСУ создает серьезную угрозу ядерной безопасности Европы, американские СМИ продолжают повторять украинские фейки о том, что АЭС обстреливает российская армия, говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее 6 августа стало известно об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на УкраинеВ украинских Воздушных силах рассказали о потребностях. Украина обстреляла Запорожскую АЭС из реактивной артиллерии
 
НовостиЗапорожская АЭСООНпосольство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью
10:12Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
10:10Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
10:01Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
09:53Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево
09:50Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
09:31Хроника событий на Украине на утро 8 августа
09:24Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
09:10Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
08:49Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
08:40Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
08:40Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
08:39"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах
08:35Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
08:28Владислав Лобаев о том, как украинская разведка ведет войну против российских оружейников
08:25Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
08:20Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
08:18В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
08:10Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
08:05Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
Лента новостейМолния