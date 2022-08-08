https://ukraina.ru/20220808/1037396954.html
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы - 08.08.2022 Украина.ру
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
Посольство России в США обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с призывом осудить удары Киева по Запорожской АЭС, - передает РИА Новости 8 августа
2022-08-08T09:50
2022-08-08T09:50
2022-08-08T09:50
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Также в сообщении посольства ведомство обращается к американским СМИ с требованием прекратить распространять русофобскую риторику.Несмотря на то, что постоянными обстрелами ВСУ создает серьезную угрозу ядерной безопасности Европы, американские СМИ продолжают повторять украинские фейки о том, что АЭС обстреливает российская армия, говорится в заявлении дипмиссии.Ранее 6 августа стало известно об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
https://ukraina.ru/20220807/1037385309.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, оон, посольство
Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
Посольство России в США обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с призывом осудить удары Киева по Запорожской АЭС, - передает РИА Новости 8 августа
Также в сообщении посольства ведомство обращается к американским СМИ с требованием прекратить распространять русофобскую риторику.
Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления.
Несмотря на то, что постоянными обстрелами ВСУ создает серьезную угрозу ядерной безопасности Европы, американские СМИ продолжают повторять украинские фейки о том, что АЭС обстреливает российская армия, говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее 6 августа стало известно об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.