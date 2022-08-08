"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах - 08.08.2022 Украина.ру
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"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах
"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах - 08.08.2022 Украина.ру
"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник снова навлек на себя гнев немцев после того, когда опять упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность в интервью для Die Welt
2022-08-08T08:39
2022-08-08T08:39
андрей мельник
украина
германия
новости
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Многие читатели немецкого издания Die Welt пришли в ярость после подобного заявления, призвав Мельника уезжать из страны и перестать давать комментарии прессе."Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?" — написал комментатор."Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", — поддержал второй."Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — заявил третий юзер."Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию?" — задался вопросом другой."Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", — посоветовал пользователь.Ранее президент Украины подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс.Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольцас "обиженной ливерной колбасой", а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
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андрей мельник, украина, германия, новости

"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах

08:39 08.08.2022
 
© из открытых источников Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© из открытых источников
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник снова навлек на себя гнев немцев после того, когда опять упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность в интервью для Die Welt
Многие читатели немецкого издания Die Welt пришли в ярость после подобного заявления, призвав Мельника уезжать из страны и перестать давать комментарии прессе.
"Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?" — написал комментатор.
"Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист", — поддержал второй.
"Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — заявил третий юзер.
"Когда же настанет тот день, когда он уже покинет Германию?" — задался вопросом другой.
"Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге", — посоветовал пользователь.
Ранее президент Украины подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс.
Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольцас "обиженной ливерной колбасой", а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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