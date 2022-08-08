https://ukraina.ru/20220808/1037391277.html

Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику

Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику - 08.08.2022 Украина.ру

Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении медали "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте

2022-08-08T08:04

2022-08-08T08:04

2022-08-08T08:04

свастика

владимир зеленский

украина

новости

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На медали изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча, напоминающие свастику. В центре расположен "трезубец" с герба страны. На обороте выгравирована надпись: "За оборону Украины".Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих, работников вооруженных сил Украины и разведчиков, принимавших участие "в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны" страны.А также ее получат граждане и волонтеры, внесшие "весомый вклад в укрепление обороны".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

свастика, владимир зеленский, украина, новости