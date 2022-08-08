https://ukraina.ru/20220808/1037391277.html
Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику
Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику - 08.08.2022 Украина.ру
Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении медали "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте
2022-08-08T08:04
2022-08-08T08:04
2022-08-08T08:04
свастика
владимир зеленский
украина
новости
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На медали изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча, напоминающие свастику. В центре расположен "трезубец" с герба страны. На обороте выгравирована надпись: "За оборону Украины".Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих, работников вооруженных сил Украины и разведчиков, принимавших участие "в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны" страны.А также ее получат граждане и волонтеры, внесшие "весомый вклад в укрепление обороны".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
свастика, владимир зеленский, украина, новости
Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении медали "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте
На медали изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча, напоминающие свастику. В центре расположен "трезубец" с герба страны. На обороте выгравирована надпись: "За оборону Украины".
Согласно указу, медалью будут награждать военнослужащих, работников вооруженных сил Украины и разведчиков, принимавших участие "в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны" страны.
А также ее получат граждане и волонтеры, внесшие "весомый вклад в укрепление обороны".