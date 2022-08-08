Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно - 08.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно
Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно
У столь запоздалого признания подразделения террористическим есть веская причина, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
2022-08-08T07:10
2022-08-08T07:10
"азов"
терроризм
андрей пинчук
новости
эксперт
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По мнению эксперта, признание "Азова"* террористической организацией было невозможно, пока шел обмен пленными.Таким образом, Пинчук полагает, что судебное решение — постановка точки в вопросе потенциального обмена "азовцев"*.Полностью интервью можно прочитать здесь.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220802/1037118133.html
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"азов", терроризм, андрей пинчук, новости, эксперт

Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно

07:10 08.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Михаил Андроник
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У столь запоздалого признания подразделения террористическим есть веская причина, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По мнению эксперта, признание "Азова"* террористической организацией было невозможно, пока шел обмен пленными.
Пока обмен шел, их нельзя было признавать террористами, потому что по действующему законодательству, — что ДНР, что российскому, — террористы обмену не подлежат. Поэтому тянули резину с этим признанием. Когда с целью устрашения, чтобы не сдавались больше в плен украинцы, скорее, в данном случае, западники, расфигачили Еленовку, тут и поставили жирную точку в вопросе обмена. Все эти договоренности, которые были в период сдачи, они аннулировались, обнулились.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
Таким образом, Пинчук полагает, что судебное решение — постановка точки в вопросе потенциального обмена "азовцев"*.
У нас, слава Богу, их все больше и больше, разных — поэтому будет, на кого менять, еще и помимо "азовцев". А этих, конечно, судить надо, вынести справедливый приговор и расстрелять к черту всех и закрыть этот вопрос.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:53
Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организациейПолк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины 2 августа признан Верховным судом России террористической организации, сообщает РИА Новости.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
"Азов"терроризмАндрей ПинчукНовостиэксперт
 
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