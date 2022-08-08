Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно

Пока обмен шел, их нельзя было признавать террористами, потому что по действующему законодательству, — что ДНР, что российскому, — террористы обмену не подлежат. Поэтому тянули резину с этим признанием. Когда с целью устрашения, чтобы не сдавались больше в плен украинцы, скорее, в данном случае, западники, расфигачили Еленовку, тут и поставили жирную точку в вопросе обмена. Все эти договоренности, которые были в период сдачи, они аннулировались, обнулились.

Андрей Пинчук Командир подразделения специального отряда "Центр" Командир подразделения специального отряда "Центр"