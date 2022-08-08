Военный эксперт рассказал, почему полк "Азов"* признан террористическим только недавно
У столь запоздалого признания подразделения террористическим есть веская причина, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По мнению эксперта, признание "Азова"* террористической организацией было невозможно, пока шел обмен пленными.
Пока обмен шел, их нельзя было признавать террористами, потому что по действующему законодательству, — что ДНР, что российскому, — террористы обмену не подлежат. Поэтому тянули резину с этим признанием. Когда с целью устрашения, чтобы не сдавались больше в плен украинцы, скорее, в данном случае, западники, расфигачили Еленовку, тут и поставили жирную точку в вопросе обмена. Все эти договоренности, которые были в период сдачи, они аннулировались, обнулились.
Таким образом, Пинчук полагает, что судебное решение — постановка точки в вопросе потенциального обмена "азовцев"*.
У нас, слава Богу, их все больше и больше, разных — поэтому будет, на кого менять, еще и помимо "азовцев". А этих, конечно, судить надо, вынести справедливый приговор и расстрелять к черту всех и закрыть этот вопрос.
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* Запрещенная в России террористическая организация