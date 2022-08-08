Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемники - 08.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемники
Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемники - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемники
Для использования иностранных наемников против российской армии есть сразу две причины, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
2022-08-08T06:55
2022-08-08T06:55
андрей пинчук
эксперт
наемники
всу
новости
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По словам эксперта, украинские подразделения зачастую отказываются идти в бой, или делают это неохотно.Пинчук отметил, что это не основная причина. По его словам, иностранные наемники – это инструкторы, снайперы, корректировщики, разведчики.Также офицер отметил, что наемники необходимы для того, что применять и обслуживать западное вооружение – у Украины специалистов для него не хватает.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037357552.html
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андрей пинчук, эксперт, наемники, всу, новости

Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемники

06:55 08.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Для использования иностранных наемников против российской армии есть сразу две причины, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По словам эксперта, украинские подразделения зачастую отказываются идти в бой, или делают это неохотно.
Нужно, чтобы кто-то красивый, в обвесах, с брониками, с беспилотниками боевыми, вел вперед. Тогда вынуждены подталкивать (к месту действия. — Ред.) такие группы наемников.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
Пинчук отметил, что это не основная причина. По его словам, иностранные наемники – это инструкторы, снайперы, корректировщики, разведчики.
То есть это не те, кто непосредственно с утра в ночь сидит в окопах. Зачем? Для этого есть сельский или городской Мыкола, который будет сидеть, пока его не убьют.А его, конечно, рано или поздно убьют. Тогда надо отловить на улице Харькова или Львова очередного — вместо Мыколы — Тараса, и посадить вместо него, и все. Это мясорубка, пока их всех не перемелет.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
Также офицер отметил, что наемники необходимы для того, что применять и обслуживать западное вооружение – у Украины специалистов для него не хватает.
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
5 августа, 19:30
Политолог объяснил, как РФ должна бороться с иностранными наемниками на УкраинеУничтожение наемников, которые находятся вне закона - даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом, пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Андрей ПинчукэкспертнаемникиВСУНовости
 
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