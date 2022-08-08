Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемники

То есть это не те, кто непосредственно с утра в ночь сидит в окопах. Зачем? Для этого есть сельский или городской Мыкола, который будет сидеть, пока его не убьют.А его, конечно, рано или поздно убьют. Тогда надо отловить на улице Харькова или Львова очередного — вместо Мыколы — Тараса, и посадить вместо него, и все. Это мясорубка, пока их всех не перемелет.

Андрей Пинчук Командир подразделения специального отряда "Центр" Командир подразделения специального отряда "Центр"