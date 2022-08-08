https://ukraina.ru/20220808/1037340959.html

Алексей Ларкин о фильме "Мариуполь" : Мы показали войну, какая она есть на самом деле

Алексей Ларкин о фильме "Мариуполь" : Мы показали войну, какая она есть на самом деле - 08.08.2022 Украина.ру

Алексей Ларкин о фильме "Мариуполь" : Мы показали войну, какая она есть на самом деле

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T07:40

2022-08-08T07:40

2022-08-08T07:40

интервью

алексей ларкин

днр

донбасс

мариуполь

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В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье. Один из создатель фильма, военкор RT Алексей Ларкин, рассказал интернет-изданию Украина.ру о том, как создавалась лента, о чем она, и кто принимал участие в съемках.- Алексей, расскажи о том, как создавался фильм про Мариуполь? Кому пришла в голову эта идея? Как долго продолжались съемки? Кто в них участвовал? Почему такое название?- Съемки непосредственно в Мариуполе продолжались примерно 1,5 месяца, мы начали снимать там сразу после того, как наши войска взяли Волноваху и пошли дальше на Мариуполь. Стратегия была довольно простая – мы приезжали рано утром в город и шли на звук боя, куда могли дойти. Так постепенно раз за разом продвигались все дальше. Каждый день у армии шло продвижение, еще вчера нужно было с большим риском перебегать какую-нибудь улицу, а уже на следующий день там можно было не спеша гулять, оглядывая местность. Обстановка менялась каждый день, мы снимали военных и местных жителей, попадали к ним, по сути, случайно и часто оказывались первыми журналистами, с которыми они разговаривают, поэтому получили так много искренних эмоциональных комментариев на камеру.Потом мы стали возить наших героев фильма – Павла Чуприну и Ольгу Селецкую – в Мариуполь, потому что там оставались их семьи, мы искали родственников, спрашивали каких-то соседей, искали информацию среди оставшихся в городе людей. Пришлось исколесить много разных адресов, а в процессе мы записывали комментарии Паши и Ольги о том, каким они помнят Мариуполь, и что с ними происходило в этом городе. Вместе с Ольгой Селецкой мы побывали в мариупольском аэропорту и в здании СБУ – это две пыточные, где множество русских людей были замучены до смерти, Ольга нам показала камеры и помещения, где её пытали азовцы и сбушники, рассказала все подробности. Ей конечно было тяжело об этом говорить, мы несколько лет её снимали и только в Мариуполе она смогла по-настоящему откровенно нам рассказать о том ужасе, который творили украинцы.- Принимали ли в съемках участие военкоры или бойцы НМ ДНР? В чем были трудности съемок?- Я считаю, что главный создатель фильма – Стас Обищенко, мой товарищ, коллега и автор телеграм-канала "Донецкий стрингер". Он эту историю начинал еще несколько лет назад, снимал Ольгу Селецкую еще с момента её возвращения из плена. Именно он договаривался с героями, искал информацию, сам сидел за рулем в поездках. Он лез вперед так, что иногда мне приходилось на него кричать, чтобы он так сильно не рисковал собой. Сейчас это забавно вспоминать, а в процессе было много адреналина. Еще важную роль сыграл Макс Фадеев – ну он легендарный военкор, его все знают. Он работал отдельно с батальоном "Сомали" и у нас не было связи в городе, но потом мы увидели кадры и поняли, что все это время были рядом на соседних улицах. Он снял самые мощные кадры штурма города, по сути вся стрельба досталась ему, а мы больше концентрировались на съемках людей.- Даже если смотришь один трейлер, то понимаешь, насколько великолепны с точки зрения динамизма, драматизма и наглядности были эти съемки. Как получилась такая великолепная наглядность?- Не знаю, как получилась, это невозможно объяснить. Мы просто шли и снимали, не делали никаких художественных постановочных съемок и даже не могли долго выстраивать кадр – все на бегу, второпях, потому что рядом шли бои и было опасно. Я думаю, что это просто режиссерская удача – нам попадались собеседники, которые интересно и фактурно рассказывали о происходящем, и плотность событий была очень большая поэтому фильм получился насыщенным. Иногда бывает, что приезжаешь куда-то и ничего толкового не снял, а в Мариуполе у нас каждый день было очень много уникального материала. Божья помощь, не иначе.Ну а потом на монтаже мы просто собрали последовательную историю, попытались ответить на те вопросы о Мариуполе и войне на Донбассе, которые мы сами бы задали, будучи зрителями.- Какова будет прокатная судьба фильма? Не боитесь, что кинотеатры его откажутся демонстрировать?- Прокатное удостоверение мы уже получили, первый большой этап пройден. Чтобы получить лицензию нам пришлось запикать всю нецензурную брань в фильме, а это 30-40% диалогов, так как военные в бою только матом и общаются. Но вроде у нас получилось найти компромисс.Мы очень хотим, чтобы фильм ушел в кинотеатры, так как для зрителей это важно. Это создаёт прецедент – в наших кинотеатрах должны показывать документальные фильмы, о войне так тем более обязательно. После нашего будут другие фильмы, какие-то будут гораздо лучше нашего, другие похуже, но все из них должны дойти до зрителя. И я очень рад, что нам удается эту тропинку протаптывать.

https://ukraina.ru/20220804/1037254899.html

https://ukraina.ru/20220629/1034260304.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, алексей ларкин, днр, донбасс, мариуполь