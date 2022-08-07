https://ukraina.ru/20220807/1037385634.html

"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ

"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ - 07.08.2022 Украина.ру

"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ

Экономическая война Запада против России пошла ей на пользу. Об этом заявил 6 июля американский экономист и бывший финансовый аналитик Уолл-стрит, кандидат экономических наук (Ph. D.) Майкл Хадсон в интервью немецкой газете Junge Welt

2022-08-07T19:07

2022-08-07T19:07

2022-08-07T19:07

новости

германия

санкции

экономист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101858/85/1018588524_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_3202face9612dbe549bd603faeb339ac.jpg

Он отметил, что западные санкции не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счёт роста цен на энергоносители.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, заморозив её активы на сотни миллиардов долларов и введя многочисленные санкционные меры. Однако они спровоцировали резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо в самих западных странах.

https://ukraina.ru/20220729/1036996584.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, санкции, экономист