"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ - 07.08.2022 Украина.ру
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"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ - 07.08.2022 Украина.ру
"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
Экономическая война Запада против России пошла ей на пользу. Об этом заявил 6 июля американский экономист и бывший финансовый аналитик Уолл-стрит, кандидат экономических наук (Ph. D.) Майкл Хадсон в интервью немецкой газете Junge Welt
2022-08-07T19:07
2022-08-07T19:07
новости
германия
санкции
экономист
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Он отметил, что западные санкции не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счёт роста цен на энергоносители.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, заморозив её активы на сотни миллиардов долларов и введя многочисленные санкционные меры. Однако они спровоцировали резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо в самих западных странах.
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новости, германия, санкции, экономист

"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ

19:07 07.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Экономическая война Запада против России пошла ей на пользу. Об этом заявил 6 июля американский экономист и бывший финансовый аналитик Уолл-стрит, кандидат экономических наук (Ph. D.) Майкл Хадсон в интервью немецкой газете Junge Welt
Он отметил, что западные санкции не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счёт роста цен на энергоносители.

Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу

Майкл Хадсон
Американский экономист
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, заморозив её активы на сотни миллиардов долларов и введя многочисленные санкционные меры.
Танкер
29 июля, 09:38
Британские суда помогают России избегать нефтяных санкций - СМИБританские корабли помогают осуществлять перекачку российской нефти с одного танкера на другой у берегов Соединённого Королевства, что помогает без проблем отправлять её в Азию. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 июля в британской газете Independent
Однако они спровоцировали резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо в самих западных странах.
 
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