https://ukraina.ru/20220807/1037385309.html

Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине

Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине - 07.08.2022 Украина.ру

Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине

В украинских Воздушных силах рассказали о потребностях. Украина обстреляла Запорожскую АЭС из реактивной артиллерии

2022-08-07T19:00

2022-08-07T19:00

2022-08-07T20:40

спецоперация

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей тех, кому это звание присвоили посмертно, а также другие государственные награды, а кроме того генеральские погону ряду военачальников ВС Украины."Я уверен, что настанет день, когда мы сможем сказать, что Воздушные силы Вооружённых сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из самых современных и технологичных", - заявил Зеленский.Среди тех, кому он вручил орден "Золотая Звезда" были майор Ярослав Мельник и подполковник Дмитрию Шумаков.Кроме того, Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" супруге погибшего подполковника Эдуарда Вагоровского и родным погибшего майора Дмитрия Коломийца.Также получили из рук Зеленского генеральские погоны заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-майор Валентин Листопад, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба бригадный генерал Андрей Бережной, командующий логистикой командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Валерий Гриневич.Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС Украины срочно нуждаются в самолётах."Скажу просто: нам самолёты нужны уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо <...> Поэтому многоцелевые истребители являются действительно тем оружием, которое могло бы существенно помочь в деоккупации наших территорий: как в работе по воздушным целям, так и по наземным", - заявил Игнат.Он убежден, что украинским Воздушным силам нужно уничтожить все российские средства ПВО."Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий", - заявил Игнат.Ранее ряд источников сообщили о том, что Украина может в ближайшее время получить западные самолёты. При этом в том, что касается конкретных моделей, есть разногласия.Так сержант американской армии, сегодня сражающийся в рядах ВСУ — Александр Святов — ранее в одном из стримов говорил, что Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.В то же время, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16."На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители. Однако украинские эксперты выступают всё же за одну базовую платформу для Воздушных сил.Удары по ЗАЭСВ МАГАТЭ осознают риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимают реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Руководство МАГАТЭ осознает реальный риск ядерной катастрофы, который создают киевские нацисты для всего мира, однако не предпринимают реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства", - заявил Балицкий.Ранее власти Энергодара заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции."Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м", - сообщила пресс-служба ВГА Запорожской области.Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили в администрации города."Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся всё ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии", - сообщил РИА Новости представитель администрации.Ранее Украина уже наносила удары по ЗАЭС, однако использовала для этого дроны. Но нынешний удар встревожил мир. Зеленский, как и при ударах до этого, попытался обвинить во всём Россию. А в Молдавии призвали МАГАТЭ срочно заняться ситуацией."Глубоко обеспокоены нападением на Запорожскую атомную электростанцию. Мы призываем предоставить доступ международным экспертам по МАГАТЭ. Потенциальное повреждение ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями по всему миру", - заявило министерство иностранных дел Молдавии.Вечером 7 августа один из популярных блогеров в Telegram сообщил о новом обстреле Энергодара.Однако пока официальных подтверждений обстрела нет. В то же время, Украина ранее не раз устраивала провокации на ЗАЭС. Поэтому можно ожидать и дальнейших ударов по атомной электростанции.

https://ukraina.ru/20220807/1037382326.html

https://ukraina.ru/20220807/1037377420.html

https://ukraina.ru/20220807/1037374654.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники