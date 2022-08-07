В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС - 07.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220807/1037384711.html
В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС - 07.08.2022 Украина.ру
В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
Сотрудники ООН создают препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
2022-08-07T18:08
2022-08-07T18:08
спецоперация
запорожская аэс
новости
оон
магатэ
обстрелы
мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103343/16/1033431649_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_68a14ffbd0baaf5f9a910dd086935b8c.jpg.webp
Он также привлёк внимание к регулярным атакам военных киевского режима на ЗАЭС, которые чреваты "беспрецедентными" последствиями.Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС. В результате на местном водопроводе возник пожар, который был оперативно потушен экстренными службами.Мизинцев призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на ядерных объектах Украины.
https://ukraina.ru/20220804/1037277791.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103343/16/1033431649_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_b1529abec8cf584dd9f6dedd8ccc20e5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, новости, оон, магатэ, обстрелы, мо рф

В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС

18:08 07.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны РФ в Москве
Брифинг Минобороны РФ в Москве
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сотрудники ООН создают препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
Он также привлёк внимание к регулярным атакам военных киевского режима на ЗАЭС, которые чреваты "беспрецедентными" последствиями.

В случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа

Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ
Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС. В результате на местном водопроводе возник пожар, который был оперативно потушен экстренными службами.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:12
Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИДООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа
Мизинцев призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на ядерных объектах Украины.
 
СпецоперацияЗапорожская АЭСНовостиООНмагатэобстрелыМО РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
18:08В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
18:00Эксперт: Пелоси полетела на Тайвань, чтобы спасти демократов в США
17:44Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского
17:04В Киеве строят планы по экспорту сельхозпродукции через порты
16:38Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболистки
16:18Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа
16:16В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео
16:01Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
15:40"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом
14:29Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
14:27В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ
13:51Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"
13:51Альтернатива Крыму для россиян: море, солнце и мало людей. Азовское побережье ждёт гостей
13:09В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов
12:35"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
12:26Хроника событий на Украине на 12:00 7 августа
11:42Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану
11:42За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии
11:41Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана
Лента новостейМолния