В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС
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Сотрудники ООН создают препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
Он также привлёк внимание к регулярным атакам военных киевского режима на ЗАЭС, которые чреваты "беспрецедентными" последствиями.
В случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа
Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС. В результате на местном водопроводе возник пожар, который был оперативно потушен экстренными службами.
4 августа, 10:12Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИДООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа
Мизинцев призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на ядерных объектах Украины.