https://ukraina.ru/20220807/1037384711.html

В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС

В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС - 07.08.2022 Украина.ру

В Минобороны рассказали, кто мешает представителям МАГАТЭ поехать на ЗАЭС

Сотрудники ООН создают препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

2022-08-07T18:08

2022-08-07T18:08

2022-08-07T18:08

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Он также привлёк внимание к регулярным атакам военных киевского режима на ЗАЭС, которые чреваты "беспрецедентными" последствиями.Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС. В результате на местном водопроводе возник пожар, который был оперативно потушен экстренными службами.Мизинцев призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на ядерных объектах Украины.

https://ukraina.ru/20220804/1037277791.html

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запорожская аэс, новости, оон, магатэ, обстрелы, мо рф