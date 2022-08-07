https://ukraina.ru/20220807/1037382326.html

Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа

Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа - 07.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 7 августа

Украинские военные продолжают нести потери. Украинские военные лётчики рассказали, какие самолёты им нужны. В Запорожской области осудили МАГАТЭ за бездействие в отношении украинских обстрелов ЗАЭС

2022-08-07T16:18

2022-08-07T16:18

2022-08-07T16:18

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg

Днём 7 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники", - отметил Конашенков.Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Дзержинск Донецкой Народной Республики было уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и четыре единицы автомобильной техники.Он также сообщил, что в Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады Национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов."Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий на Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений", - рассказал Конашенков.Продолжается нанесение ударов российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки было поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населённого пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах."Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов "Свято-Ильинского машиностроительного завода" в районе Дачное Донецкой Народной Республики. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", - отметил Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населённых пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых Пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой Народной Республики и города Донецк. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня в районе Каменки Харьковской области", - рассказал представитель Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолёта, 145 вертолётов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.Чего хотят украинские военлётыУкраина прежде всего нуждается в многоцелевых истребителях, которые вместе с дальнобойной артиллерией, поставляемой международными партнёрами, помогут в контрнаступлении, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 7 августа"Скажу просто: нам самолёты нужны уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо <...> Поэтому многоцелевые истребители являются действительно тем оружием, которое могло бы существенно помочь в деоккупации наших территорий: как в работе по воздушным целям, так и по наземным", - заявил Игнат.Он заявил, что украинским Воздушным силам нужно уничтожить все российские средства ПВО."Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий", - заявил Игнат.Ранее ряд источников сообщил о том, что Украина может в ближайшее время получить западные самолёты. При этом в том, что касается конкретных моделей, есть разногласия.Так сержант американской армии, сегодня сражающийся в рядах ВСУ — Александр Святов — ранее в одном из стримов говорил, что Украине могут предоставить одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt.В то же время, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут заявил, что скорее всего Украине предоставят американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16."На 80% это будет F-16. Мы уже начали к этому готовиться. Будут готовить наших лётчиков в США", - заявил Чмут в июле.Он указал на то, что подготовка украинских лётчиков займёт полгода.В то же время начальник штаба ВВС США Чарльз Браун ранее заявлял, что Украина может получить не только американские, но и европейские истребители. Однако украинские эксперты выступают всё же за одну базовую платформу для Воздушных сил.ЗАЭС и МАГАТЭВ МАГАТЭ осознают риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Руководство МАГАТЭ осознает реальный риск ядерной катастрофы, который создают киевские нацисты для всего мира, однако не предпринимают реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительств", - заявил Балицкий.Ранее власти Энергодара заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили в администрации города."Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся все ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии", - сообщил РИА Новости представитель администрации.Ранее Украина уже наносила удары по ЗАЭС, однако использовала для этого дроны.

https://ukraina.ru/20220807/1037377420.html

https://ukraina.ru/20220807/1037374654.html

https://ukraina.ru/20220806/1037370297.html

https://ukraina.ru/20220806/1037367943.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив