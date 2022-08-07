В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео - 07.08.2022 Украина.ру
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В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео
В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео - 07.08.2022 Украина.ру
В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о продвижении армии РФ, о том, что происходит на Херсонском и Харьковском... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T16:16
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видео
всу
ошибка
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о продвижении армии РФ, о том, что происходит на Херсонском и Харьковском направлениях, а также о том, что в оборонной сфере планирует Польша и какими должны быть действия России в этой связи: 00:47 - Успехи российской армии; 13:57 - С чем связана меньшая эффективность российской тактики ранее? 17:33 – Обстановка на Херсонском направлении; 23:20 – Обстановка на Харьковском направлении; 25:17 - Вместо наступления на Херсон ВСУ планируют наносить точечные удары по расположенной в регионе российской группировке войск. Будет ли такая тактика результативной? 30:23 - Польша объявила о планах по созданию самой большой сухопутной армии в Европе. Насколько это реально? Сколько времени потребуется России, чтобы подготовить свои вооружённые силы?#Кнутов #Россия #Украина #Польша #ВСУ #армия #РФ #Харьков #Херсон #спецоперация #СВОНапомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, всу, ошибка, видео

В чём главная ошибка ВСУ и где Россия нанесёт решающий удар - Кнутов. Видео

16:16 07.08.2022
 
https://rutube.ru/video/b8bfb4ce6cb45da8f18d419391ca5d67/
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о продвижении армии РФ, о том, что происходит на Херсонском и Харьковском направлениях, а также о том, что в оборонной сфере планирует Польша и какими должны быть действия России в этой связи:
00:47 - Успехи российской армии;
13:57 - С чем связана меньшая эффективность российской тактики ранее?
17:33 – Обстановка на Херсонском направлении;
23:20 – Обстановка на Харьковском направлении;
25:17 - Вместо наступления на Херсон ВСУ планируют наносить точечные удары по расположенной в регионе российской группировке войск. Будет ли такая тактика результативной?
30:23 - Польша объявила о планах по созданию самой большой сухопутной армии в Европе. Насколько это реально? Сколько времени потребуется России, чтобы подготовить свои вооружённые силы?
#Кнутов #Россия #Украина #Польша #ВСУ #армия #РФ #Харьков #Херсон #спецоперация #СВО
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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