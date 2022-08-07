"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом - 07.08.2022 Украина.ру
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"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом
"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом - 07.08.2022 Украина.ру
"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом
Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, потому что поставки СПГ из Норвегии всё ещё под вопросом. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на чешском портале iDNES.cz
2022-08-07T15:40
2022-08-07T15:40
новости
чехия
газ
газпром
кризис
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1037381449.jpg?1659876037
Как заявил изданию эксперт в области энергетики и аналитик компании ENA Владимир Штепан, Чехия лишь зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, но договора на поставки СПГ из Норвегии ещё нет.Штепан предлагает чешскому государству самостоятельно договориться с Газпромом о дальнейших поставках природного газа. Группа "Энергия не роскошь", членом которой он является, даже предложила правительству участвовать в переговорах в качестве посредника, но политики отклонили это предложение, сообщает издание.В статье говорится, что в отсутствие поставок из Норвегии Чехию ждёт снижение потребления и экономия.Сэкономить позволит и переход на другие источники, такие как, например, дрова и уголь, говорится в статье.После начала российской военной спецоперации на Украине Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть и ограничения на импорт газа. Всё это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
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новости, чехия, газ, газпром, кризис, санкции

"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом

15:40 07.08.2022
 
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Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, потому что поставки СПГ из Норвегии всё ещё под вопросом. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на чешском портале iDNES.cz
Как заявил изданию эксперт в области энергетики и аналитик компании ENA Владимир Штепан, Чехия лишь зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, но договора на поставки СПГ из Норвегии ещё нет.

"Арендован лишь терминал, а газа для него ещё нет, как и трассы в Чехию", — сообщил эксперт.

Штепан предлагает чешскому государству самостоятельно договориться с Газпромом о дальнейших поставках природного газа. Группа "Энергия не роскошь", членом которой он является, даже предложила правительству участвовать в переговорах в качестве посредника, но политики отклонили это предложение, сообщает издание.
В статье говорится, что в отсутствие поставок из Норвегии Чехию ждёт снижение потребления и экономия.

Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь

Арсен Лазаревич
Главный редактор сервера Elektřina.cz
Сэкономить позволит и переход на другие источники, такие как, например, дрова и уголь, говорится в статье.
После начала российской военной спецоперации на Украине Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть и ограничения на импорт газа. Всё это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
 
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