https://ukraina.ru/20220807/1037381449.html

"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом

"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом - 07.08.2022 Украина.ру

"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом

Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, потому что поставки СПГ из Норвегии всё ещё под вопросом. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на чешском портале iDNES.cz

2022-08-07T15:40

2022-08-07T15:40

2022-08-07T15:40

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Как заявил изданию эксперт в области энергетики и аналитик компании ENA Владимир Штепан, Чехия лишь зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, но договора на поставки СПГ из Норвегии ещё нет.Штепан предлагает чешскому государству самостоятельно договориться с Газпромом о дальнейших поставках природного газа. Группа "Энергия не роскошь", членом которой он является, даже предложила правительству участвовать в переговорах в качестве посредника, но политики отклонили это предложение, сообщает издание.В статье говорится, что в отсутствие поставок из Норвегии Чехию ждёт снижение потребления и экономия.Сэкономить позволит и переход на другие источники, такие как, например, дрова и уголь, говорится в статье.После начала российской военной спецоперации на Украине Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть и ограничения на импорт газа. Всё это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, газ, газпром, кризис, санкции