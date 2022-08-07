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Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом

Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом - 07.08.2022 Украина.ру

Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом

В ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео

2022-08-07T14:29

2022-08-07T14:29

2022-08-07T14:29

спецоперация

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трофей

изюм

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швеция

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Было показано, в частности, ручное противотанковое оружие производства Великобритании, США, Польши и Швеции, в том числе ракетные комплексы "Джавелин" и "Карл Густав".Также среди трофеев было продемонстрировано советское оружие, вплоть до пулемёта Горюнова образца 1943 года.Российские военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.В частности, было рассказано, что на одной из коробок с бронебойными патронами, захваченных вместе с крупнокалиберным пулемётом, были нарисованы череп и свастика.США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму. Согласно подписанному президентом Джо Байденом закону о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ukraina.ru/20220603/1034090133.html

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новости, мо рф, трофей, изюм, оружие, великобритания, сша, польша, швеция