Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
В ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео
Было показано, в частности, ручное противотанковое оружие производства Великобритании, США, Польши и Швеции, в том числе ракетные комплексы "Джавелин" и "Карл Густав".
Также среди трофеев было продемонстрировано советское оружие, вплоть до пулемёта Горюнова образца 1943 года.
Российские военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.
3 июня, 20:00«Нога в большом валенке». Военный эксперт о важном трофее, который захватили у ВСУ русские войскаРусские войска взяли первую трофейную безоткатную 155мм гаубицу М-777 американского производства по типу 1945 года. Такие стволы живут долго как концепт, обладая автоматической системой наведения при помощи корректировщика огня. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
В частности, было рассказано, что на одной из коробок с бронебойными патронами, захваченных вместе с крупнокалиберным пулемётом, были нарисованы череп и свастика.
США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму. Согласно подписанному президентом Джо Байденом закону о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.