Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом - 07.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом - 07.08.2022 Украина.ру
Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом
В ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео
2022-08-07T14:29
2022-08-07T14:29
спецоперация
новости
мо рф
трофей
изюм
оружие
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Было показано, в частности, ручное противотанковое оружие производства Великобритании, США, Польши и Швеции, в том числе ракетные комплексы "Джавелин" и "Карл Густав".Также среди трофеев было продемонстрировано советское оружие, вплоть до пулемёта Горюнова образца 1943 года.Российские военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.В частности, было рассказано, что на одной из коробок с бронебойными патронами, захваченных вместе с крупнокалиберным пулемётом, были нарисованы череп и свастика.США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму. Согласно подписанному президентом Джо Байденом закону о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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новости, мо рф, трофей, изюм, оружие, великобритания, сша, польша, швеция

Минобороны показало натовское оружие, захваченное под Харьковом

14:29 07.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР
Жизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео
Было показано, в частности, ручное противотанковое оружие производства Великобритании, США, Польши и Швеции, в том числе ракетные комплексы "Джавелин" и "Карл Густав".
Также среди трофеев было продемонстрировано советское оружие, вплоть до пулемёта Горюнова образца 1943 года.
Российские военнослужащие разведывательного подразделения также рассказали об обстоятельствах захвата трофейного вооружения при ведении разведывательно-поисковых действий.
М777 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 20:00
«Нога в большом валенке». Военный эксперт о важном трофее, который захватили у ВСУ русские войскаРусские войска взяли первую трофейную безоткатную 155мм гаубицу М-777 американского производства по типу 1945 года. Такие стволы живут долго как концепт, обладая автоматической системой наведения при помощи корректировщика огня. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
В частности, было рассказано, что на одной из коробок с бронебойными патронами, захваченных вместе с крупнокалиберным пулемётом, были нарисованы череп и свастика.
США и их союзники по НАТО продолжают поставки оружия киевскому режиму. Согласно подписанному президентом Джо Байденом закону о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
 
СпецоперацияНовостиМО РФтрофейИзюморужиеВеликобританияСШАПольшаШвеция
 
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