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В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ

В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ - 07.08.2022 Украина.ру

В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ

Сотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times

2022-08-07T14:27

2022-08-07T14:27

2022-08-07T14:57

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Автор статьи ссылается на Женевскую Конвенцию, которая "не предусматривает обвинение и очернение жертв агрессии".Ранее мировая и российская пресса многократно писала о бесчисленных репрессиях, убийствах и пытках российских солдат и мирных жителей Украины со стороны киевского режима.В своем докладе организация Amnesty International отметила, что ВСУ размещают огневые позиции в объектах гражданской инфраструктуры, в частности, больницах и школах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, amnesty international, всу, the times, военные преступления