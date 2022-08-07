В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ - 07.08.2022 Украина.ру
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В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ
В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ - 07.08.2022 Украина.ру
В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ
Сотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times
2022-08-07T14:27
2022-08-07T14:57
новости
amnesty international
всу
the times
военные преступления
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Автор статьи ссылается на Женевскую Конвенцию, которая "не предусматривает обвинение и очернение жертв агрессии".Ранее мировая и российская пресса многократно писала о бесчисленных репрессиях, убийствах и пытках российских солдат и мирных жителей Украины со стороны киевского режима.В своем докладе организация Amnesty International отметила, что ВСУ размещают огневые позиции в объектах гражданской инфраструктуры, в частности, больницах и школах.
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новости, amnesty international, всу, the times, военные преступления

В The Times нашли оригинальное "оправдание" военным преступлениям ВСУ

14:27 07.08.2022 (обновлено: 14:57 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР
Жизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Сотрудники международной организации Amnesty International являются "путинскими пропагандистами", а военные преступления ВСУ, доказанные в её докладе, оправдываются тем, что украинские военные "помогают мирными жителям эвакуироваться". Об этом говорится в статье, опубликованной 5 августа в британской газете The Times

"Базируясь в гражданских районах, украинские военные помогают гражданскому населению их покинуть, потому что российские оккупанты атакуют именно их", - сказано в материале.

Автор статьи ссылается на Женевскую Конвенцию, которая "не предусматривает обвинение и очернение жертв агрессии".

"Это просто потрясающе. И вполне объясняет, почему любая попытка рассказать о нацистах или коррупции властей Украины - это нарушение Женевской Конвенции", - написал в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

Ранее мировая и российская пресса многократно писала о бесчисленных репрессиях, убийствах и пытках российских солдат и мирных жителей Украины со стороны киевского режима.
В своем докладе организация Amnesty International отметила, что ВСУ размещают огневые позиции в объектах гражданской инфраструктуры, в частности, больницах и школах.
 
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