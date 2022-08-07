Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану - 07.08.2022 Украина.ру
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Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану
Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану - 07.08.2022 Украина.ру
Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения у берегов Тайваня согласно плану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования НОАК в китайской соцсети WeChat
2022-08-07T11:42
2022-08-07T11:42
новости
китай
тайвань
учения
народно-освободительная армия китая
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Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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новости, китай, тайвань, учения, народно-освободительная армия китая

Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану

11:42 07.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗакрытие IV Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Закрытие IV Международного военно-технического форума Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения у берегов Тайваня согласно плану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования НОАК в китайской соцсети WeChat
Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова.

Согласно поставленному плану, восточная зона боевого командования НОАК 7 августа продолжила совместные практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань

Армия КНР
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 07:32
Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа ПекинаСамолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул Тайбэй. Параллельно с этим бортом с американской военной базы на Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика. Об этом 3 августа сообщила американская газета The Washington Post
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
 
НовостиКитайТайваньУченияНародно-освободительная армия Китая
 
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