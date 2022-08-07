Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗакрытие IV Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения у берегов Тайваня согласно плану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования НОАК в китайской соцсети WeChat
Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова.
Согласно поставленному плану, восточная зона боевого командования НОАК 7 августа продолжила совместные практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
4 августа, 07:32Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа ПекинаСамолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул Тайбэй. Параллельно с этим бортом с американской военной базы на Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика. Об этом 3 августа сообщила американская газета The Washington Post
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.