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Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану

Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану - 07.08.2022 Украина.ру

Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения у берегов Тайваня согласно плану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования НОАК в китайской соцсети WeChat

2022-08-07T11:42

2022-08-07T11:42

2022-08-07T11:42

новости

китай

тайвань

учения

народно-освободительная армия китая

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Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html

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новости, китай, тайвань, учения, народно-освободительная армия китая