https://ukraina.ru/20220806/1037370297.html

И снова терроризм. Итоги 6 августа на Украине

И снова терроризм. Итоги 6 августа на Украине - 06.08.2022 Украина.ру

И снова терроризм. Итоги 6 августа на Украине

Вооружённые силы Украины применяют против мирных жителей Донбасса неконвенциональное оружие и снаряды из Германии. Украина развернула охоту на чиновников на освобождённых территориях

2022-08-06T19:38

2022-08-06T19:38

2022-08-06T19:38

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Днём 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ВСУ начали применять новые снаряды против мирного населения его города."В Кировском районе (пос. Планы) зафиксированы прилёты новых снарядов. Они спускаются на красных парашютах, на высоте приблизительно 50 метров от земли взрываются. При взрыве разлетаются мелкие поражающие элементы. Будьте крайне осторожны! Без надобности из дома не выходите!" - написал Кулемзин в своём Telegram-канале, опубликовав фотографию снаряда.Как пояснил военный эксперт Борис Рожин, речь идёт о немецком кассетном боеприпасе.Также Кулемзин ранее опубликовал предупреждение о минировании ВСУ районов Донецка."В Кировском районе были обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" по улицам И. Сусанина, Д. Донского, П. Колодина. Внимание! Мины "Лепесток" могут находиться и в других районах города! В траве и на земле они практически незаметны! Будьте предельно осторожны", - предупредил Кулемзин горожан.Он призвал дончан при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звонить в МЧС и полицию.Позже стало известно о том, что такой мине подорвалась женщина."В Кировском районе города по ул. Жарикова ранение получила мирная жительница 1935 года рождения. Наступила на сброшенную ВФУ противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Доставлена в ГБ №24", - сообщил Штаб теробороны ДНР днём 6 августа.Чуть ранее Минздрав ДНР назвал количество пострадавших от мин "Лепесток"."По состоянию на 06 августа 2022 года с начала активного минирования городов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике 27 человек получили ранения в результате подрыва на запрещённой противопехотной мине "Лепесток"", - отмечалось в сообщении министерства.Вечером 6 августа стало известно о новом применении мин Украиной."Украинские боевики нанесли ракетный удар по Кировскому району города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ", - сообщил в 18:31 Штаб теробороны ДНР.Примечательно, что Украина в 2005 году присоединилась к Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.Одновременно ВСУ продолжили обстрелы мирного населения и из ствольной и реактивной артиллерии. При этом от обстрелов украинских военных страдает не только Донбасс.Так, ВСУ нанесли удар по Брилёвке, что в Херсонской области. В результате погибла семья, в том числе и маленькие дети."Результаты ударов по Брилёвке, это заживо сожжённые дети. Видео+18. "У "орков" в Брилёвке подгорело", - писали практически все украинские СМИ. Результаты "подгорания" без купюр. Самое страшное, это то что наводчиками выступали некоторые жители самой Брилёвки, которые также пострадали от своего безумия", - заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, разместив у себя в Telegram-канале видео последствий удара.Он заявил, что ещё поставит вопросы тем, кто навёл украинскую артиллерию на односельчан."В следующих видео у меня будет возможность спросить у наводчиков односельчан, на какие результаты они рассчитывали", - отметил Стремоусов.Однако для террора против мирного населения используется не только артиллерийское вооружение или мины.Убийства чиновниковДнём 6 августа стало известно, что в Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру, сообщил РИА Новости источник в администрации. По словам источника, нападение произошло у дома, где проживает Гур."Неизвестные расстреляли Гуру, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — рассказал собеседник агентства.РИА Новости опубликовало видео с места событий.По словам источника, Гуру госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о перевозке его в Крым.Спустя некоторое время военкор Юрий Котенок сообщил о смерти Гуры."Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым. Украинские каналы открыто празднуют очередной успешный теракт", - отметил он.О смерти Гуры сообщил и бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура был смертельно ранен дома из пистолета Макарова. По дороге в медицинское учреждение в Крым он скончался. Повторяется та же история, которую я уже прошёл на Донбассе. Около половины моих друзей, с кем мы начинали Русскую Весну в 2014 году, уже нет в живых. Кто-то умер, потому что не выдержал нагрузки. Кого-то убили", - рассказал Царёв.Позже смерть Гуры в комментарии РИА Новости подтвердил и глава районной администрации Владимир Леонтьев."Он (Гура — Прим. ред.) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", — рассказал Леонтьев.По его словам, Гура занимался восстановлением города и района после ракетных ударов, работал "великолепно".Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. 22 июня ещё один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулёва, он был легко ранен.Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, машину с которым подорвали неизвестные.Примечательно, что в сборе информации о чиновниках на освобождённых территориях принимают активное участие украинские журналисты."Коллаборационизм и сотрудничество с оккупантами вредят здоровью. Если у вас есть больше информации о деятельности коллаборантов или пребываете на оккупированных территориях, пишите мне на электронную почту или нам в Telegram", - призывала 27 июня журналистка BIHUS.Info Алиса Юрченко.Помимо террора против отдельных чиновников, Украина прибегает и к другим террористическим методам. Так, в субботу, 6 августа, в Бердянске прогремел взрыв у отделения полиции."Взрыв СВУ в Бердянске у отдела полиции. Сообщают, что пострадавших нет. Также сообщают о попытке диверсии на аэродроме в Курской области. Благодаря бдительности военных диверсия предотвращена", - сообщил военный эксперт Рожин.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал такие методы Украины как террористические.

https://ukraina.ru/20220806/1037367943.html

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https://ukraina.ru/20220805/1037358132.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив