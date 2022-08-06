https://ukraina.ru/20220806/1037369444.html

Украина зовет Папу Римского в гости

Украина зовет Папу Римского в гости - 06.08.2022 Украина.ру

Украина зовет Папу Римского в гости

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что Украина очень хотела бы принять у себя Папу Римского, в том числе до его поездки в Казахстан. Об этом дипломат написал 6 августа у себя в Twitter после встречи с понтификом.

2022-08-06T17:31

2022-08-06T17:31

2022-08-06T17:32

папа римский

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ватикан

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По словам Юраша, Папа Римский Франциск хотел бы посетить Украину. Это подтверждается и высказываниями самого главы Римско-католической церкви – о желании приехать на Украину он заявлял во время визита в Канаду. В Ватикане не исключали, что Франциск может отправиться на Украину в августе, но отмечали, что вероятный визит будет в том числе зависеть от самочувствия 85-летнего священнослужителя – в настоящий момент он отдыхает после поездки в Канаду.В то же самое время новостное агентство "Reuters" ранее сообщало, что первым делом понтифик намерен поехать в Россию.Напомним, Папа Римский посетит Казахстан для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

https://ukraina.ru/20220704/1034289219.html

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папа римский, украина, россия, ватикан, новости