Украина зовет Папу Римского в гости
17:31 06.08.2022 (обновлено: 17:32 06.08.2022)
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Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что Украина очень хотела бы принять у себя Папу Римского, в том числе до его поездки в Казахстан. Об этом дипломат написал 6 августа у себя в Twitter после встречи с понтификом.
По словам Юраша, Папа Римский Франциск хотел бы посетить Украину. Это подтверждается и высказываниями самого главы Римско-католической церкви – о желании приехать на Украину он заявлял во время визита в Канаду.
В Ватикане не исключали, что Франциск может отправиться на Украину в августе, но отмечали, что вероятный визит будет в том числе зависеть от самочувствия 85-летнего священнослужителя – в настоящий момент он отдыхает после поездки в Канаду.
В Ватикане не исключали, что Франциск может отправиться на Украину в августе, но отмечали, что вероятный визит будет в том числе зависеть от самочувствия 85-летнего священнослужителя – в настоящий момент он отдыхает после поездки в Канаду.
В то же самое время новостное агентство "Reuters" ранее сообщало, что первым делом понтифик намерен поехать в Россию.
Напомним, Папа Римский посетит Казахстан для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.