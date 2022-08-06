https://ukraina.ru/20220806/1037369186.html
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США - 06.08.2022 Украина.ру
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
2022-08-06T17:25
2022-08-06T17:25
2022-08-06T17:25
спецоперация
ростислав ищенко
блоги
сво
сша
джо байден
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037368897_0:0:321:180_1920x0_80_0_0_1c5f337a8f7161f6548506cbe57605d5.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге оценил желание США вернуться за стол переговоров по замене Договора об СНВ, объяснил, чем обусловлена активность США по данному вопросу, а также нужно ли России идти навстречу. Накануне замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон надеется на заключение нового договора с РФ на смену СНВ-3. При этом, по ее словам, США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. По словам Дженкинс, переговоры станут возможными, когда Россия "проявит добрую волю".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037368897_47:0:287:180_1920x0_80_0_0_015055bb9a8a8e4f9903862532f1caca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, блоги, сво, сша, джо байден, оружие, видео
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге оценил желание США вернуться за стол переговоров по замене Договора об СНВ, объяснил, чем обусловлена активность США по данному вопросу, а также нужно ли России идти навстречу.
Накануне замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон надеется на заключение нового договора с РФ на смену СНВ-3.
При этом, по ее словам, США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. По словам Дженкинс, переговоры станут возможными, когда Россия "проявит добрую волю".