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Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США

Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США - 06.08.2022 Украина.ру

Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США

Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США

2022-08-06T17:25

2022-08-06T17:25

2022-08-06T17:25

спецоперация

ростислав ищенко

блоги

сво

сша

джо байден

оружие

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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге оценил желание США вернуться за стол переговоров по замене Договора об СНВ, объяснил, чем обусловлена активность США по данному вопросу, а также нужно ли России идти навстречу. Накануне замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон надеется на заключение нового договора с РФ на смену СНВ-3. При этом, по ее словам, США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. По словам Дженкинс, переговоры станут возможными, когда Россия "проявит добрую волю".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, блоги, сво, сша, джо байден, оружие, видео