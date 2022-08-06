Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США - 06.08.2022 Украина.ру
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Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США - 06.08.2022 Украина.ру
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
2022-08-06T17:25
2022-08-06T17:25
спецоперация
ростислав ищенко
блоги
сво
сша
джо байден
оружие
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге оценил желание США вернуться за стол переговоров по замене Договора об СНВ, объяснил, чем обусловлена активность США по данному вопросу, а также нужно ли России идти навстречу. Накануне замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон надеется на заключение нового договора с РФ на смену СНВ-3. При этом, по ее словам, США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. По словам Дженкинс, переговоры станут возможными, когда Россия "проявит добрую волю".
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ростислав ищенко, блоги, сво, сша, джо байден, оружие, видео

Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США

17:25 06.08.2022
 
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Нужно ли садиться за стол переговоров? Ищенко о грязной игре США
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге оценил желание США вернуться за стол переговоров по замене Договора об СНВ, объяснил, чем обусловлена активность США по данному вопросу, а также нужно ли России идти навстречу.
Накануне замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон надеется на заключение нового договора с РФ на смену СНВ-3.
При этом, по ее словам, США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. По словам Дженкинс, переговоры станут возможными, когда Россия "проявит добрую волю".
 
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