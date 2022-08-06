https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html

"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе

"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе - 06.08.2022 Украина.ру

"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе

Бойцы Вооруженных сил Украины ходят по домам и квартирам Артемовска (Бахмута) и допрашивают местных жителей, отказавшихся покидать город. Об этом сообщил 6 августа Telegram-канал "Артемовск Z Бахмут".

2022-08-06T17:11

2022-08-06T17:11

2022-08-06T17:26

артемовск

артёмовск (бахмут)

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По словам жителей Артемовска, украинские военные проверяют у них телефоны и пытаются узнать у оставшихся, почему они не уехали. В комментариях пишут, что подобные "облавы" происходят по всему городу.В комментариях к публикациям предполагают, что ВСУ пытаются заставить жителей покинуть город для благоприятной картинки в СМИ.Напомним, сегодня утром, 6 августа, стало известно, что украинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город. Ранее, 5 августа, в сети появились сообщения о боях на окраинах города.

https://ukraina.ru/20220806/1037361611.html

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артемовск, артёмовск (бахмут), всу, днр, украина, новости, мирные жители