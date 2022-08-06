https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе - 06.08.2022 Украина.ру
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе
Бойцы Вооруженных сил Украины ходят по домам и квартирам Артемовска (Бахмута) и допрашивают местных жителей, отказавшихся покидать город. Об этом сообщил 6 августа Telegram-канал "Артемовск Z Бахмут".
2022-08-06T17:11
2022-08-06T17:11
2022-08-06T17:26
артемовск
артёмовск (бахмут)
всу
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украина
новости
мирные жители
спецоперация
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По словам жителей Артемовска, украинские военные проверяют у них телефоны и пытаются узнать у оставшихся, почему они не уехали. В комментариях пишут, что подобные "облавы" происходят по всему городу.В комментариях к публикациям предполагают, что ВСУ пытаются заставить жителей покинуть город для благоприятной картинки в СМИ.Напомним, сегодня утром, 6 августа, стало известно, что украинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город. Ранее, 5 августа, в сети появились сообщения о боях на окраинах города.
https://ukraina.ru/20220806/1037361611.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
артемовск, артёмовск (бахмут), всу, днр, украина, новости, мирные жители
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе
17:11 06.08.2022 (обновлено: 17:26 06.08.2022)
Бойцы Вооруженных сил Украины ходят по домам и квартирам Артемовска (Бахмута) и допрашивают местных жителей, отказавшихся покидать город. Об этом сообщил 6 августа Telegram-канал "Артемовск Z Бахмут".
По словам жителей Артемовска, украинские военные проверяют у них телефоны и пытаются узнать у оставшихся, почему они не уехали. В комментариях пишут, что подобные "облавы" происходят по всему городу.
Новый рынок. Опять проверки. Спрашивают телефон, паспорт. Почему не уехали?
Никнейм скрыт
Местный житель
Бугор (Западный микрорайон — Прим. ред.) ходят нацыки по домам проверяют телефоны спрашивают ждунов (орфография сохранена)
Никнейм скрыт
Местный житель
В комментариях к публикациям предполагают, что ВСУ пытаются заставить жителей покинуть город для благоприятной картинки в СМИ.
Вынуждают переехать на украинскую сторону, а потом Верещучка (Вице-премьер страны Ирина Верещук — Прим. ред.) статистикой манипулировать будет, мол, вот сколько заукранцев?
Никнейм скрыт
Местный житель
Напомним, сегодня утром, 6 августа, стало известно, что украинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город. Ранее, 5 августа, в сети появились сообщения о боях на окраинах города.