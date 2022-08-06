"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе - 06.08.2022 Украина.ру
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"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе - 06.08.2022 Украина.ру
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе
Бойцы Вооруженных сил Украины ходят по домам и квартирам Артемовска (Бахмута) и допрашивают местных жителей, отказавшихся покидать город. Об этом сообщил 6 августа Telegram-канал "Артемовск Z Бахмут".
2022-08-06T17:11
2022-08-06T17:26
артемовск
артёмовск (бахмут)
всу
днр
украина
новости
мирные жители
спецоперация
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По словам жителей Артемовска, украинские военные проверяют у них телефоны и пытаются узнать у оставшихся, почему они не уехали. В комментариях пишут, что подобные "облавы" происходят по всему городу.В комментариях к публикациям предполагают, что ВСУ пытаются заставить жителей покинуть город для благоприятной картинки в СМИ.Напомним, сегодня утром, 6 августа, стало известно, что украинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город. Ранее, 5 августа, в сети появились сообщения о боях на окраинах города.
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артемовск, артёмовск (бахмут), всу, днр, украина, новости, мирные жители

"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городе

17:11 06.08.2022 (обновлено: 17:26 06.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Бойцы Вооруженных сил Украины ходят по домам и квартирам Артемовска (Бахмута) и допрашивают местных жителей, отказавшихся покидать город. Об этом сообщил 6 августа Telegram-канал "Артемовск Z Бахмут".
По словам жителей Артемовска, украинские военные проверяют у них телефоны и пытаются узнать у оставшихся, почему они не уехали. В комментариях пишут, что подобные "облавы" происходят по всему городу.

Новый рынок. Опять проверки. Спрашивают телефон, паспорт. Почему не уехали?

Никнейм скрыт
Местный житель

Бугор (Западный микрорайон — Прим. ред.) ходят нацыки по домам проверяют телефоны спрашивают ждунов (орфография сохранена)

Никнейм скрыт
Местный житель
В комментариях к публикациям предполагают, что ВСУ пытаются заставить жителей покинуть город для благоприятной картинки в СМИ.
Вынуждают переехать на украинскую сторону, а потом Верещучка (Вице-премьер страны Ирина Верещук — Прим. ред.) статистикой манипулировать будет, мол, вот сколько заукранцев?
Никнейм скрыт
Местный житель
Напомним, сегодня утром, 6 августа, стало известно, что украинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город. Ранее, 5 августа, в сети появились сообщения о боях на окраинах города.
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
11:21Спецоперация
ВСУ покинули стратегически важные высоты вокруг Артемовска, бросая раненыхУкраинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на офицера Народной Милиции ЛНР.
 
СпецоперацияАртемовскАртёмовск (Бахмут)ВСУДНРУкраинаНовостимирные жители
 
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