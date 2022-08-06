https://ukraina.ru/20220806/1037367943.html

Хроника событий на Украине на 16:00 6 августа

Хроника событий на Украине на 16:00 6 августа - 06.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 6 августа

ВСУ продолжают нести потери и всё ожесточённее терроризируют жителей Донбасса. Украина всё активнее использует террористические методы

2022-08-06T16:15

2022-08-06T16:15

2022-08-06T16:15

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Днём 6 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов", - отметил Конашенков.По его словам, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения/"В населённом пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона", уничтожено более 80-ти иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники", - рассказал представитель Минобороны России.Он также отметил, что на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковка Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожено: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр"."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских "HIMARS" в районе населённого пункта Пятигорское Харьковской области", - рассказал представитель Минобороны РФ.Также были подавлены: пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артёмовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки Донецкой Народной Республики, Калиновка и Доброе Николаевской области."ВКС России за сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области", - рассказал Конашенков.Также, российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе было сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области."Кроме того, перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста, населённых пунктов Чернобаевки, Брилевка, Новая Каховка, Алешковские Пески, Цюрупинск Херсонской области, Сухая Каменка и Барвенково Харьковской области", - отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 263 самолёта, 145 вертолётов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.Террор...Украинская армия продолжает обстреливать Донецк, используя при этом неконвенциональное вооружение. Так, днём 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ВСУ начали применять новые снаряды против мирного населения его города."В Кировском районе (пос. Планы) зафиксированы прилёты новых снарядов. Они спускаются на красных парашютах, на высоте приблизительно 50 метров от земли взрываются. При взрыве разлетаются мелкие поражающие элементы. Будьте крайне осторожны! Без надобности из дома не выходите!" - написал Кулемзин в своём Telegram-канале, опубликовав фотографию снаряда.Также Кулемзин ранее опубликовал предупреждение о минировании ВСУ районов Донецка."В Кировском районе были обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" по улицам И. Сусанина, Д. Донского, П. Колодина. Внимание! Мины "Лепесток" могут находиться и в других районах города! В траве и на земле они практически незаметны! Будьте предельно осторожны", - предупредил Кулемзин горожан.Он призвал дончан при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звонить в МЧС и полицию.Позже стало известно о том, что такой мине подорвалась женщина."В Кировском районе города по ул. Жарикова ранение получила мирная жительница 1935 года рождения. Наступила на сброшенную ВФУ противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток". Доставлена в ГБ №24", - сообщил Штаб теробороны ДНР днём 6 августа.Чуть ранее Минздрав ДНР назвал количество пострадавших от мин "Лепесток"."По состоянию на 06 августа 2022 года с начала активного минирования городов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике 27 человек получили ранения в результате подрыва на запрещённой противопехотной мине "Лепесток"", - отмечалось в сообщении министерства.Примечательно, что Украина в 2005 году присоединилась к Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.… и терроризмВ Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру, сообщил РИА Новости источник в администрации. По словам источника, нападение произошло у дома, где проживает Гур."Неизвестные расстреляли Гуру, предположительно из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ", — рассказал собеседник агентства.РИА Новости опубликовало видео с места событий.По словам источника, Гуру госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о перевозке его в Крым.Позже военкор Юрий Котенок сообщил о смерти чиновника."Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым. Украинские каналы открыто празднуют очередной успешный теракт", - написал он в своём Telegram-канале.Это не первое покушение на представителей властей Херсонской области. В середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев получил ранения при взрыве самодельной бомбы неподалеку от его машины. 22 июня ещё один взрыв прогремел на пути руководителя военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он был легко ранен.Два дня спустя в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко, машину с которым подорвали неизвестные.Также в субботу, 6 августа, в Бердянске прогремел взрыв у отделения полиции."Взрыв СВУ в Бердянске у отдела полиции. Сообщают, что пострадавших нет. Также сообщают о попытке диверсии на аэродроме в Курской области. Благодаря бдительности военных диверсия предотвращена", - сообщил военный эксперт Борис Рожин.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал такие методы Украины как террористические.

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https://ukraina.ru/20220806/1037360330.html

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https://ukraina.ru/20220805/1037352817.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники