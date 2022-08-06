На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию - 06.08.2022 Украина.ру
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На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию
На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию - 06.08.2022 Украина.ру
На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию
Военнослужащие Вооруженных Сил России предотвратили попытку диверсии на аэродроме в Курске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
2022-08-06T14:51
2022-08-06T14:51
диверсия
курская область
губернатор
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бпла
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По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.Старовойт напомнил, что в настоящее время аэродром Курска закрыт для гражданской авиации – в настоящий момент на нем располагаются военные самолеты. По его словам, специалиста в настоящий момент выясняют обстоятельства происшествия. Подробностей того, что именно произошло, губернатор не сообщил.Глава Курской области также призвал земляков с пониманием отнестись к текущей ситуации.Также губернатор призвал жителей Курской области произвести разъяснительную работу с детьми – по его словам, чаще всего дроны поднимают в воздух подростки.Напомним, месяц назад, 29 июля, под Курском был сбит БПЛА ТУ-141 советского производства, принадлежащий Вооруженным Силам Украины.
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диверсия, курская область, губернатор, сво, новости, бпла

На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию

14:51 06.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных Сил России предотвратили попытку диверсии на аэродроме в Курске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Старовойт напомнил, что в настоящее время аэродром Курска закрыт для гражданской авиации – в настоящий момент на нем располагаются военные самолеты. По его словам, специалиста в настоящий момент выясняют обстоятельства происшествия. Подробностей того, что именно произошло, губернатор не сообщил.
Глава Курской области также призвал земляков с пониманием отнестись к текущей ситуации.
Прошу отказаться от использования квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, наши специалисты их принуждать к посадке.
Роман Старовойт
Губернатор Курской области
Также губернатор призвал жителей Курской области произвести разъяснительную работу с детьми – по его словам, чаще всего дроны поднимают в воздух подростки.
Напомним, месяц назад, 29 июля, под Курском был сбит БПЛА ТУ-141 советского производства, принадлежащий Вооруженным Силам Украины.
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:45
Курская область под огнем - властиГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 20 июля в своем Telegram-канале, что Украина ведет артобстрел приграничных территорий
 
диверсияКурская областьгубернаторСВОНовостиБПЛА
 
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