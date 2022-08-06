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На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию

На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию - 06.08.2022 Украина.ру

На российском военном аэродроме попытались устроить диверсию

Военнослужащие Вооруженных Сил России предотвратили попытку диверсии на аэродроме в Курске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

2022-08-06T14:51

2022-08-06T14:51

2022-08-06T14:51

диверсия

курская область

губернатор

сво

новости

бпла

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По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.Старовойт напомнил, что в настоящее время аэродром Курска закрыт для гражданской авиации – в настоящий момент на нем располагаются военные самолеты. По его словам, специалиста в настоящий момент выясняют обстоятельства происшествия. Подробностей того, что именно произошло, губернатор не сообщил.Глава Курской области также призвал земляков с пониманием отнестись к текущей ситуации.Также губернатор призвал жителей Курской области произвести разъяснительную работу с детьми – по его словам, чаще всего дроны поднимают в воздух подростки.Напомним, месяц назад, 29 июля, под Курском был сбит БПЛА ТУ-141 советского производства, принадлежащий Вооруженным Силам Украины.

https://ukraina.ru/20220720/1036668441.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

диверсия, курская область, губернатор, сво, новости, бпла