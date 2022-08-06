Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников

Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове

Как показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру