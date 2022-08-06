Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Воздушно-космические силы России уничтожили более 80 иностранных наемников в результате авиаудара по пункту формирования "Иностранного легиона" . Об этом сообщил журналистам 6 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар по иностранному формированию был нанесен в Днепропетровской области.
В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования иностранного легиона, уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
Конашенков добавил, что российская авиация также отработала по украинской армии. Так, в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. По оценкам Минобороны, в результате огневого поражения были уничтожены более 400 противников.
Кроме того, Конашенков собщил, что ВКС России за сутки уничтожили два Су-25 воздушных сил Украины.
Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области.
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