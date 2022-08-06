Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников - 06.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников
Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников - 06.08.2022 Украина.ру
Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников
Воздушно-космические силы России уничтожили более 80 иностранных наемников в результате авиаудара по пункту формирования "Иностранного легиона" . Об этом сообщил журналистам 6 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
2022-08-06T13:29
2022-08-06T13:29
спецоперация
вкс
вс рф
конашенков
новости
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Удар по иностранному формированию был нанесен в Днепропетровской области. Конашенков добавил, что российская авиация также отработала по украинской армии. Так, в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. По оценкам Минобороны, в результате огневого поражения были уничтожены более 400 противников.Кроме того, Конашенков собщил, что ВКС России за сутки уничтожили два Су-25 воздушных сил Украины.
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вкс, вс рф, конашенков, новости, сво

Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников

13:29 06.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Воздушно-космические силы России уничтожили более 80 иностранных наемников в результате авиаудара по пункту формирования "Иностранного легиона" . Об этом сообщил журналистам 6 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар по иностранному формированию был нанесен в Днепропетровской области.
В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования иностранного легиона, уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны РФ
Конашенков добавил, что российская авиация также отработала по украинской армии. Так, в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. По оценкам Минобороны, в результате огневого поражения были уничтожены более 400 противников.
Кроме того, Конашенков собщил, что ВКС России за сутки уничтожили два Су-25 воздушных сил Украины.
Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области.
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны РФ
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 10:28
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в ХарьковеКак показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
СпецоперацияВКСВС РФКонашенковНовостиСВО
 
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