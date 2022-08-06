Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании - 06.08.2022 Украина.ру
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Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании
Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании - 06.08.2022 Украина.ру
Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании
Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность организованной преступной группировки, состоящей из выходцев из Украины и вымогавшей деньги у соотечественников, сообщают 6 августа РИА Новости со ссылкой на Пресс-релиз Национальной полиции Испании.
2022-08-06T12:55
2022-08-06T12:55
испания
украина
беженцы
полиция
новости
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Согласно информации, предоставленной полицейскими, правоохранители задержали четверых человек, которые "использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей", а также "вымогательства и незаконные задержания". Испанская полиция занялась этой группировкой в мае 2022 года, когда трое гражданок Украины обратились к стражам порядка после ограбления их жилья.В ходе расследования также выяснилось, что члены преступной группировки занимались вымогательством у своих соотечественников. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.Ранее, 25 мая, испанское издание "El Pais" сообщало, что МВД Испании на момент конца мая выдало более 110 тысяч временных видов на жительство беженцам из Украины.
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испания, украина, беженцы, полиция, новости

Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании

12:55 06.08.2022
 
© РИА Новости . Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСитуация на месте теракта в Барселоне
Ситуация на месте теракта в Барселоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Хавьер Луэнго
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Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность организованной преступной группировки, состоящей из выходцев из Украины и вымогавшей деньги у соотечественников, сообщают 6 августа РИА Новости со ссылкой на Пресс-релиз Национальной полиции Испании.
Согласно информации, предоставленной полицейскими, правоохранители задержали четверых человек, которые "использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей", а также "вымогательства и незаконные задержания". Испанская полиция занялась этой группировкой в мае 2022 года, когда трое гражданок Украины обратились к стражам порядка после ограбления их жилья.
В ходе расследования также выяснилось, что члены преступной группировки занимались вымогательством у своих соотечественников. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.
Ранее, 25 мая, испанское издание "El Pais" сообщало, что МВД Испании на момент конца мая выдало более 110 тысяч временных видов на жительство беженцам из Украины.
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 13:45
El País: украинских беженцев выселяют из испанских отелей из-за начала курортного сезонаТысячи украинских семей, в настоящее время проживающих в испанских отелях на побережье Средиземного моря, с тревогой ждут начала летнего курортного сезона, из-за которого им придётся искать новое жильё. Об этом сообщает 25 мая испанская газета El País
 
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