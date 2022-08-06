https://ukraina.ru/20220806/1037365259.html

Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании

Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании - 06.08.2022 Украина.ру

Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании

Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность организованной преступной группировки, состоящей из выходцев из Украины и вымогавшей деньги у соотечественников, сообщают 6 августа РИА Новости со ссылкой на Пресс-релиз Национальной полиции Испании.

2022-08-06T12:55

2022-08-06T12:55

2022-08-06T12:55

испания

украина

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Согласно информации, предоставленной полицейскими, правоохранители задержали четверых человек, которые "использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей", а также "вымогательства и незаконные задержания". Испанская полиция занялась этой группировкой в мае 2022 года, когда трое гражданок Украины обратились к стражам порядка после ограбления их жилья.В ходе расследования также выяснилось, что члены преступной группировки занимались вымогательством у своих соотечественников. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.Ранее, 25 мая, испанское издание "El Pais" сообщало, что МВД Испании на момент конца мая выдало более 110 тысяч временных видов на жительство беженцам из Украины.

https://ukraina.ru/20220525/1034030459.html

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испания, украина, беженцы, полиция, новости