https://ukraina.ru/20220806/1037363382.html

Хроника событий на Украине на 12:00 6 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 6 августа - 06.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 6 августа

ВСУ обстреливают Донбасс и оставляют стратегические высоты, отступая к Артёмовску, на Запорожской АЭС отключили энергоблок

2022-08-06T12:17

2022-08-06T12:17

2022-08-06T13:14

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_67c4b9f53db4c7c7d944d90809bf0c27.jpg

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 85 раз нанесли удар по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, на горловском – артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 450 единиц различных боеприпасов", - сообщило представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Буденновский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Гольмовский, Зайцево (южное), Металлист, Верхнеторецкое, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Горняцкий и Червоногвардейский районы), Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 28 гражданских лиц в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Червоногвардейском районе Макеевки", - указывалось в сообщении.Огнём украинской артиллерии было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают работы по разминированию территории республики."В течение 5 августа ими очищено более 12 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лисичанский и Малорязанцево", - сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Стратегические высотыУкраинские войска, отступая к Артемовску, бросили стратегически важные высоты, рассказал РИА Новости командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным "Джексон"."Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его (украинские войска) на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали… Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артёмовск", - рассказал командир.Он уточнил, что на данных позициях на артёмовском направлении украинские силовики могли бы держать оборону достаточно долго"У них потери. Ни двухсотых, ни трёхсотых не собирают. Значит, не всё хорошо. Даже раненые, те, что живые, мы слышим (по радиоперехватам) они зовут на помощь, но их не приходят, не забирает никто", - рассказал командир.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал о боях в городской черте Артёмовска. Также, как сообщало Минобороны РФ, украинские боевики заминировали в Артёмовске дамбу городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооружённые силы РФ в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам.Отключение блока на ЗАЭСЧетвёртый энергоблок Запорожской АЭС отключён от энергосистемы, сообщил украинский "Энергоатом".Ранее Украина нанесла несколько ударов по ЗАЭС, о чём сообщили власти Запорожской области."Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимо", - заявил член Главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Он отметил, что на месте обстрела возник пожар, также были оборваны две линии электропередач, которые питают энергоблоки."В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. Киевские власти в очередной раз выстрелили себе в ногу. Обстреляли Запорожскую АЭС - получили меньше электроэнергии. Ждём полного отключения Запорожской АЭС от украинской энергосистемы", - прокомментировал отключение блока бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Удары ВСУ по ЗАЭС могут привести к катастрофе подобной Чернобыльской, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия", - прокомментировал он обстрелы ВСУ ЗАЭС.Вишневецкий указал на опасность ситуации."Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может, произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит", - добавил Вишневецкий.Дипломат рассказал, что Запорожская АЭС - это крупнейшая в Европе станция, на которой работают около 12 тысяч человек.Также Вищневецкий напомнил, что ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, в последний самый момент "Секретариат ООН поездку не согласовал, а фактически сорвал"."Сделано это было потому, что было невыгодно Киеву и его западным спонсорам. Приехала бы инспекция и убедилась, что там всё нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах", - указал Вишневецкий.Тем не менее, Украина не прекращает провокации. С учётом повторяющихся атак на ЗАЭС нельзя исключать новых обстрелов станции со стороны ВСУ.

https://ukraina.ru/20220806/1037360330.html

https://ukraina.ru/20220805/1037358132.html

https://ukraina.ru/20220805/1037352817.html

https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив