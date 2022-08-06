Депутат Верховной Рады предложил признать Косово - 06.08.2022 Украина.ру
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Депутат Верховной Рады предложил признать Косово
Депутат Верховной Рады предложил признать Косово - 06.08.2022 Украина.ру
Депутат Верховной Рады предложил признать Косово
Проект поставления украинского парламента о признании самопровозглашенного Косово независимым государством подан в Верховную Раду, сообщил 6 августа нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
2022-08-06T11:41
2022-08-06T11:41
гончаренко
украина
верховная рада
депутат
косово
новости
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По словам депутата, Косово должно иметь право на независимость.Нардеп апеллировал к решению Международного суда ООН, постановившего, что декларация о государственном суверенитете Косово не противоречит нормам международного права, а также к списку стран, признавших Косово. Гончаренко напомнил, что Косово признано 22 из 27 странами-членами Евросоюза, а также США, Канадой и Великобританией.При этом депутат категорически отрицает наличие общих черт у ситуации между Украиной и республиками Донбасса, и Сербией и Косово. По его мнению, "Косово действительно имеет право на независимость".Ранее Гончаренко также заявлял, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать в этих целях своих военных.На это экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал Гончаренко безумцем.
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гончаренко, украина, верховная рада, депутат, косово, новости

Депутат Верховной Рады предложил признать Косово

11:41 06.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТоржественное заседание Верховной рады Украины
Торжественное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Проект поставления украинского парламента о признании самопровозглашенного Косово независимым государством подан в Верховную Раду, сообщил 6 августа нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Косово должно иметь право на независимость.

Украина должна признать независимость Косово. Подал в Верховную Раду соответствующий проект постановления.

Алексей Гончаренко
Депутат Верховной Рады
Нардеп апеллировал к решению Международного суда ООН, постановившего, что декларация о государственном суверенитете Косово не противоречит нормам международного права, а также к списку стран, признавших Косово. Гончаренко напомнил, что Косово признано 22 из 27 странами-членами Евросоюза, а также США, Канадой и Великобританией.
При этом депутат категорически отрицает наличие общих черт у ситуации между Украиной и республиками Донбасса, и Сербией и Косово. По его мнению, "Косово действительно имеет право на независимость".
Ранее Гончаренко также заявлял, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать в этих целях своих военных.
На это экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал Гончаренко безумцем.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:26
Украинские уроки для Сербии и Косово, раскаяние скандального МельникаЧто говорили об Украине в мире 1 августа
 
ГончаренкоУкраинаВерховная РададепутатКосовоНовости
 
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