https://ukraina.ru/20220806/1037362109.html

Депутат Верховной Рады предложил признать Косово

Депутат Верховной Рады предложил признать Косово - 06.08.2022 Украина.ру

Депутат Верховной Рады предложил признать Косово

Проект поставления украинского парламента о признании самопровозглашенного Косово независимым государством подан в Верховную Раду, сообщил 6 августа нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

2022-08-06T11:41

2022-08-06T11:41

2022-08-06T11:41

гончаренко

украина

верховная рада

депутат

косово

новости

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По словам депутата, Косово должно иметь право на независимость.Нардеп апеллировал к решению Международного суда ООН, постановившего, что декларация о государственном суверенитете Косово не противоречит нормам международного права, а также к списку стран, признавших Косово. Гончаренко напомнил, что Косово признано 22 из 27 странами-членами Евросоюза, а также США, Канадой и Великобританией.При этом депутат категорически отрицает наличие общих черт у ситуации между Украиной и республиками Донбасса, и Сербией и Косово. По его мнению, "Косово действительно имеет право на независимость".Ранее Гончаренко также заявлял, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать в этих целях своих военных.На это экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал Гончаренко безумцем.

https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html

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гончаренко, украина, верховная рада, депутат, косово, новости