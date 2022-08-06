ВСУ покинули стратегически важные высоты вокруг Артемовска, бросая раненых
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Украинские военные покинули стратегические высоты возле Артемовска и отошли в город, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на офицера Народной Милиции ЛНР.
По сообщению командира 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным "Джексон", украинские формирования покинул укрепрайон перед Артемовском и отступили в город.
"Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его (украинские войска) на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали… Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артемовск.
По словам офицера, местность была достаточно хорошо укреплена и на данных позициях украинские силовики могли бы держать оборону достаточно долго, однако почему-то предпочли отступить.
У них потери. Ни двухсотых, ни трехсотых (убитых и раненых) не собирают. Значит, не все хорошо. Даже раненые, те, что живые, мы слышим (по радиоперехватам) они зовут на помощь, но их не приходят, не забирает никто.
Вчера, 5 августа, появились сообщения о том, что на окраине Артемовска начались городские бои.
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