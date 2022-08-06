ВСУ покинули стратегически важные высоты вокруг Артемовска, бросая раненых

Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска

ВСУ будут смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого ВС РФ нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру