https://ukraina.ru/20220806/1037338957.html

Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы

Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы - 06.08.2022 Украина.ру

Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы

В северо-восточном углу Украины Сумская область с февраля является зоной боевых действий и даже после отхода российских войск здесь продолжаются артиллерийские... Украина.ру, 06.08.2022

2022-08-06T12:14

2022-08-06T12:14

2022-08-06T13:09

эксклюзив

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В северо-восточном углу Украины Сумская область с февраля является зоной боевых действий и даже после отхода российских войск здесь продолжаются артиллерийские дуэли через границу.К приграничным селам обычно подъезжают артиллерийские и минометные установки ВСУ, которые после нескольких залпов спешно покидают позиции, так как вскоре следует ответный удар, под который могут попасть уже гражданские лица. Целые гектары приграничных территорий до сих пор заминированы, но мины пока никто снимать не собирается, хотя их жертвами регулярно становятся трактористы и случайные прохожие.Близость границы и регулярные обстрелы создают в обществе нервозную обстановку, пусть и не настолько ярко выраженную и длительную, как в городах Донбасса. Население из этого региона предпочитает уезжать в более спокойные районы центра и запада страны. Как следствие возникает нехватка рабочих рук для строительства тех же инженерных сооружений на границе или ремонта городской инфраструктуры, которую в бедном регионе лишь латали и перелатывали все 30 лет независимости.После отхода российских войск масса жителей приграничной Сумщины была записана в "изменники родины". В селе Боромля Ахтырского района на днях подозрение в госизмене было вручено 27-летней женщине. "Преступление" ее заключается в том, что она якобы добровольно, без принуждения и угроз, встречалась с российским солдатом и готовила для него еду в марте текущего года. Формально ее судят по статье "передача материальных ресурсов представителям страны-агрессора". Таковым считается, с точки зрения украинских националистов, тот факт, что женщина просто накормила приглянувшегося ей мужчину.Также 4 августа местное отделение СБУ отчиталось в задержании пожилого "коллаборациониста". Им оказался пенсионер из города Путивль, который не только на словах критиковал украинский национализм, но еще при обыске у него дома была обнаружена копия красного знамени победы.Ранее, 2 августа, Сумская областная прокуратура выдвинула подозрение 30-летней жительнице города, которая, по словам свидетелей, выражала радость по поводу захвата "Азовстали" в городе Мариуполь. В тот же день, день ВДВ, в Конотопе был задержан пожилой ветеран, который вышел в парк в бескозырке с запрещенной советской кокардой.Как и везде на Украине, в Сумах озабочены "дерусификацией" названий улиц. В начале августа местная топонимическая комиссия подала проект, в котором дерусифицировать предлагается не только улицы Гагарина и Герцена, но и улицу Чарльза Дарвина, а также улицу Продольную, Дружбы, Братскую, Юбилейную, Кооперативную. Переименовать решено также скверы, названные в честь лидера украинских партизан-антифашистов Сидора Ковпака. Британский ученый Чарльз Дарвин был бы крайне удивлен, если бы смог предположить, что его имя впоследствии захотят "дерусифицровать". Не менее удивлен был бы и французский революционер XVIII века Жан-Поль Марат, улица которого тоже попала под каток "дерусификации" в городе Сумы.Местное население, особенно в северных районах Сумской области, всегда тяготело к поддержке политических сил из так называемого пророссийского лагеря. Когда-то здесь была политическая база ныне запрещенной Прогрессивно-Социалистической партии. Затем значительную часть региона контролировали депутаты из пула Андрея Деркача, против которого правительство Украины и США ввело санкции. Весной 2014 года сюда направляли дополнительные отряды полиции и националистов с Майдана, чтобы предотвратить возможные сепаратистские поползновения, так как настроения местных жителей были далеки от лояльности. Однако с тех пор методом репрессий центральным властям в основном удалось насадить здесь общеукраинский культ национализма.Сейчас около 40% жителей региона эвакуировались, а перед оставшимися остро стоит проблема отопления. В ходе весенних боев серьезно пострадала Ахтырская ТЭС, были перебиты газопроводы в ряде сел и городков. Местные власти предупреждают, что газа может и не быть, инфраструктура подачи тепла готова менее чем наполовину, поэтому жители городов заранее присматривают себе дома в частном секторе, где есть возможность печного отопления. Однако и цены на дрова взлетели до 1500 гр (2500 р.) за кубометр, а для отопления небольшого сельского дома необходимо около 8 кубометров на отопительный сезон. В самом городе Сумы из-за аварийной ситуации на насосной станции почти половина горожан сидит без воды.Местные жители обсуждают возможность нового наступления российских войск. В городе говорят, что якобы на станции соседних Курской и Брянской областей РФ прибывают военные эшелоны. Командование оперативно-тактической группы ВСУ "Сумы" пытается сбить панические настроения, заявляя, что у российской армии нет резервов для наступления на этом участке. Однако количество украинских военнослужащих и военной техники в области само по себе говорит о том, что командование ВСУ не отбрасывает вероятности нового наступления.

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив