https://ukraina.ru/20220805/1037358132.html

Удары по Запорожской АЭС, конфликт с мэрами. Итоги 5 августа на Украине

Удары по Запорожской АЭС, конфликт с мэрами. Итоги 5 августа на Украине - 05.08.2022 Украина.ру

Удары по Запорожской АЭС, конфликт с мэрами. Итоги 5 августа на Украине

Украина нанесла удары по Запорожской АЭС. У украинской власти наметился конфликт с мэрами крупных городов

2022-08-05T19:10

2022-08-05T19:10

2022-08-05T19:10

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС во время пересменки работников, сообщили РИА Новости власти Энергодара."Сегодня во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС", — заявил представитель новой военно-гражданской администрации города.В результате обстрела были оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство мощностью 750 кВ, которое необходимо для безопасного функционирования энергоблоков.По данным собеседника агентства, на месте обстрела разгорелся пожар. Возгорание тушат сотрудники специальной пожарной части."На данный момент в связи с тем, что оборванные линии электропередачи находятся под напряжением и высока вероятность выпада осадков, приступить к локализации пожара не представляется возможным", — отметил он.Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевский режим в попытке вызвать техногенную катастрофу, нарушив систему охлаждения реакторов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины.Позже Рогов сообщил о повторном ударе ВСУ по ЗАЭС."Несмотря на катастрофические последствия, к которым может привести повреждение атомной станции, националисты продолжают вести огонь по территории Запорожской АЭС. Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершён повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции. Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", - отметил Рогов.Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал ввести бесполётную зону над атомными электростанциями Украины. Он обвинил российскую армию в том, что она "впервые в истории" якобы превратила гражданский ядерный объект в свой плацдарм.До этого с аналогичными обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.Однако Россия опровергла все обвинения украинской стороны, указав на обстрелы ВСУ станции."Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции", — заявила российская сторона.Делегация РФ напомнила, что беспилотники киевского режима неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС с целью нарушить нормальное функционирование станции, также запугать её персонал, подорвать безопасность АЭС и в конечном счете создать угрозу ядерной катастрофы.Трения с мэрамиАмериканское издание The Washington Post сообщило о возрождении старых политических разногласий на Украине.При этом в начале СВО, как отмечало издание, произошла "замечательная подвижка в стране, страдающей от политических распрей с 1991 года" — политики неофициально отложили разногласия, и "сформировали единый фронт"."Но теперь, когда война продолжается, и миллиарды долларов международной помощи поступают, между центральным правительством и местными лидерами начинают возникать трещины и довоенная напряженность", — сообщило издание.При этом, по его информации, правительство Зеленского пытается "сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников".Американцы также указывают наибольших противников Зеленского на местах, это мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Ровно Александр Третьяк."Автократические тенденции начинают развиваться на Украине во время войны. Они пытаются доминировать на политическом поле, однако мы не противники", — заявил в комментарии изданию мэр Днепра Борис Филатов.Ранее Филатов уже критиковал украинскую власть. Так, он заявлял, что зол на президента Украины Владимира Зеленского из-за лишения гражданства главы штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана."Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", — заявил Филатов в интервью изданию Politico.Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация на Украине "не дает права узурпировать власть".Также Филатов жёстко раскритиковал украинскую власть за случай с Корбаном. При этом, как отмечают украинские СМИ, Филатов пытается формировать коалицию против власти."Наш источник сообщает, что мэр Днепра Филатов, просил мэра Львова Садового поддержать Корбана и выступить против лишения его украинского паспорта. Садовой отказался. Хотя ранее он выступал против таких действий и поддерживал Саакашвили, которого Порошенко лишил украинского гражданства по политическим мотивам, как сейчас Зеленский поступил с Корбаном. В этот раз мэр Львова решил "отмолчаться", так как он давно работает на Банковую и выполняет все указание функционеров", — сообщил вечером 29 июля популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Однако пока Зеленскому удаётся удержать власть в своих руках. Он увеличил контроль над силовыми структурами и проводит зачистку власти от нелояльных чиновников.

https://ukraina.ru/20220805/1037352817.html

https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html

https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив