ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар - 05.08.2022 Украина.ру
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ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар
ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар - 05.08.2022 Украина.ру
ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела возник пожар, сообщила 5 августа военно-гражданская администрация Энергодара в официальном Telegram-канале.
2022-08-05T18:00
2022-08-05T18:00
запорожская аэс
обстрелы
энергодар
украина
всу
новости
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По словам городских властей, артиллерийский удар был нанесен в районе 15 часов, когда у сотрудников станция была пересменка.Напомним, 28 июля Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре, в котором жили сотрудники Запорожской атомной электростанции.До этого, 20 июля, ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дронов-камикадзе, тогда пострадали 11 сотрудников станции.
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запорожская аэс, обстрелы, энергодар, украина, всу, новости

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар

18:00 05.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела возник пожар, сообщила 5 августа военно-гражданская администрация Энергодара в официальном Telegram-канале.
По словам городских властей, артиллерийский удар был нанесен в районе 15 часов, когда у сотрудников станция была пересменка.

Националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимого для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части.

Напомним, 28 июля Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре, в котором жили сотрудники Запорожской атомной электростанции.
До этого, 20 июля, ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дронов-камикадзе, тогда пострадали 11 сотрудников станции.
Атака на Запорожскую АЭС
20 июля, 17:36
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭСВ администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой
 
Запорожская АЭСобстрелыЭнергодарУкраинаВСУНовости
 
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