https://ukraina.ru/20220805/1037356028.html

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар - 05.08.2022 Украина.ру

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела возник пожар, сообщила 5 августа военно-гражданская администрация Энергодара в официальном Telegram-канале.

2022-08-05T18:00

2022-08-05T18:00

2022-08-05T18:00

запорожская аэс

обстрелы

энергодар

украина

всу

новости

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По словам городских властей, артиллерийский удар был нанесен в районе 15 часов, когда у сотрудников станция была пересменка.Напомним, 28 июля Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре, в котором жили сотрудники Запорожской атомной электростанции.До этого, 20 июля, ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дронов-камикадзе, тогда пострадали 11 сотрудников станции.

https://ukraina.ru/20220720/1036705312.html

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2022

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запорожская аэс, обстрелы, энергодар, украина, всу, новости