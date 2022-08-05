ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, на станции пожар
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате обстрела возник пожар, сообщила 5 августа военно-гражданская администрация Энергодара в официальном Telegram-канале.
По словам городских властей, артиллерийский удар был нанесен в районе 15 часов, когда у сотрудников станция была пересменка.
Националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимого для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части.
Напомним, 28 июля Украинский беспилотник нанёс удар по дому в Энергодаре, в котором жили сотрудники Запорожской атомной электростанции.
До этого, 20 июля, ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дронов-камикадзе, тогда пострадали 11 сотрудников станции.