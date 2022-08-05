https://ukraina.ru/20220805/1037355009.html

Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию

Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию - 05.08.2022 Украина.ру

Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию

Российская армия воюет на Украине минимумом сил. ВСУ в живой силе в два-три-четыре раза больше. Но есть проблема, потому что профессиональная украинская армия почти исчезла. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T18:15

2022-08-05T18:15

2022-08-05T18:15

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У ВСУ сохранились только офицеры высокого ранга, но обстрелянных солдат почти не осталось. В этих условиях наступать на Херсон было бы самоубийством. Украинские генералы это знают, отметил эксперт.Россия на Украине фактически в одиночку противостоит 50 странам Запада. У нее нет союзников, а только сочувствующие ей страны, которые помогать ей не будут, но обязательно воспользуются ее победой, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу