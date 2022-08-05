Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию - 05.08.2022 Украина.ру
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Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию
Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию - 05.08.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию
Российская армия воюет на Украине минимумом сил. ВСУ в живой силе в два-три-четыре раза больше. Но есть проблема, потому что профессиональная украинская армия почти исчезла. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T18:15
2022-08-05T18:15
новости
россия
всу
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У ВСУ сохранились только офицеры высокого ранга, но обстрелянных солдат почти не осталось. В этих условиях наступать на Херсон было бы самоубийством. Украинские генералы это знают, отметил эксперт.Россия на Украине фактически в одиночку противостоит 50 странам Запада. У нее нет союзников, а только сочувствующие ей страны, которые помогать ей не будут, но обязательно воспользуются ее победой, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу

Суздальцев объяснил, как Россия будет уничтожать бесконечную украинскую армию

18:15 05.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российская армия воюет на Украине минимумом сил. ВСУ в живой силе в два-три-четыре раза больше. Но есть проблема, потому что профессиональная украинская армия почти исчезла. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
У ВСУ сохранились только офицеры высокого ранга, но обстрелянных солдат почти не осталось. В этих условиях наступать на Херсон было бы самоубийством. Украинские генералы это знают, отметил эксперт.
"У меня такое ощущение, что генералитет ВСУ, понимая безнадежность этой попытки, фактически уклоняется от указаний Зеленского, который заявляет о "деоккупации" территорий под контролем российских войск. Так что украинская армия ни на какое контрнаступление не готова", - указал Суздальцев.
Россия на Украине фактически в одиночку противостоит 50 странам Запада. У нее нет союзников, а только сочувствующие ей страны, которые помогать ей не будут, но обязательно воспользуются ее победой, заключил собеседник издания.
 
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