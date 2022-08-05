Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220805/1037354524.html
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
Чтобы прекратились обстрелы мирных жителей Донецка и приграничных к нему городов, нам нужно отодвинуть украинскую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T17:45
2022-08-05T17:45
новости
артиллерия
всу
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036432520_0:85:800:535_1920x0_80_0_0_6ec05cad52d4cad508b8973dedea6565.jpg
Эксперт уточнил, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к HIMARS`ам тактические ракеты, то они будут бить на 270 км.Главное же сражение в большой битве за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036432520_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_87527cf7ece51dfe0902ac67b0882d74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артиллерия, всу, донецк

Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка

17:45 05.08.2022
 
© Украина.ру / Фёдор ГромовДонецк обстрел
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Украина.ру / Фёдор Громов
Читать в
Чтобы прекратились обстрелы мирных жителей Донецка и приграничных к нему городов, нам нужно отодвинуть украинскую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к HIMARS`ам тактические ракеты, то они будут бить на 270 км.
"Поэтому я говорю про 300 километров, чтобы их HIMARS`ы не доставали до Донецка. Если эта задача будет решена, мы сможем радостно сказать, что сегодня впервые на Донецк не упал ни один снаряд, ни одна ракета", - пояснил Баранец.
Главное же сражение в большой битве за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города, заключил собеседник издания.
 
НовостиартиллерияВСУДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
17:17От любви до трибунала: на что США намекнули Зеленскому и о чём предупреждает КНР- Гаспарян
17:15Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
16:59Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
16:45Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа
16:45Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ
16:30Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа
16:30Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине
16:15Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе
16:10Черный рынок оружия, ложь Киева не прошла: что говорили об Украине в мире 5 августа
16:03Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео
15:59Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
15:52Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
15:45Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков
15:40"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию
15:32"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
15:25"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар
15:23Алексей Мухин: Есть основания признать МИД Украины террористической организацией
15:18Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова
15:15Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара
Лента новостейМолния