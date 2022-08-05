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Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка

Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка - 05.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка

Чтобы прекратились обстрелы мирных жителей Донецка и приграничных к нему городов, нам нужно отодвинуть украинскую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T17:45

2022-08-05T17:45

2022-08-05T17:45

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Эксперт уточнил, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к HIMARS`ам тактические ракеты, то они будут бить на 270 км.Главное же сражение в большой битве за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артиллерия, всу, донецк