https://ukraina.ru/20220805/1037354524.html
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
Чтобы прекратились обстрелы мирных жителей Донецка и приграничных к нему городов, нам нужно отодвинуть украинскую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T17:45
2022-08-05T17:45
2022-08-05T17:45
новости
артиллерия
всу
донецк
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Эксперт уточнил, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к HIMARS`ам тактические ракеты, то они будут бить на 270 км.Главное же сражение в большой битве за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артиллерия, всу, донецк
Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
Чтобы прекратились обстрелы мирных жителей Донецка и приграничных к нему городов, нам нужно отодвинуть украинскую артиллерию на расстояние в 150-300 км. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что американские гаубицы М-777 бьют на 70-80 км. "Точка-У" бьет на 120 км. А если американцы поставят к HIMARS`ам тактические ракеты, то они будут бить на 270 км.
"Поэтому я говорю про 300 километров, чтобы их HIMARS`ы не доставали до Донецка. Если эта задача будет решена, мы сможем радостно сказать, что сегодня впервые на Донецк не упал ни один снаряд, ни одна ракета", - пояснил Баранец.
Главное же сражение в большой битве за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города, заключил собеседник издания.