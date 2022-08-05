https://ukraina.ru/20220805/1037353423.html

Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа

Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру

Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T16:45

2022-08-05T16:45

2022-08-05T17:22

донбасс

херсон

всу

россия

юрий кнутов

неменский

владимир зеленский

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Основная группировка ВСУ в Донбассе сосредоточена на плацдарме Славянск — Краматорск, здесь и состоится генеральное сражение. В то же время Украина отказалась от попыток контратаковать в Херсонской области. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 5 августа.Как ВСУ обвели вокруг пальцаРанее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю.Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет: ВСУ ждали наступление на Северск, перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск.На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.«То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города.Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску», — сообщил Кнутов.Все считали, продолжил он, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Если у Народной милиции ДНР казармы находятся под слоем земли в 30 метров, что бомба или 155-мм снаряд никогда не пробьет и не возьмет, то у Украины такие позиции с бетоном — и еще глубже. По мнению киевского режима, такие позиции взять было невозможно, поэтому они не переживали.«Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом», — заявил военный эксперт.Он добавил, что это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным.«Наше наступление от Соледара до Марьинки — это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед.Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян», — сказал Кнутов.Генеральное сражение в Донбассе и отход ВСУ от ХерсонаСейчас основная группировка ВСУ в Донбассе сосредоточена на плацдарме Славянск — Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч человек, отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.Здесь, прогнозирует эксперт, состоится главное сражение, а один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города.«Но сейчас на поле битвы образовалась новая сцена, которую нельзя не учитывать.Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат.Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу», — рассказал Баранец.Сейчас же пришла новая информация.«Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение.Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве — серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия», — заявил военный эксперт.Доклад Amnesty International: удар по позициям УкраиныВ свою очередь политолог Олег Неменский прокомментировал докладправозащитной организации Amnesty International.Ранее эксперты организации проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.Неменский напомнил, что Amnesty International прежде за последние восемь лет выступала с довольно жесткой критикой соблюдения прав человека на Украине. И не раз Киев реагировал, обвиняя их в работе на Москву.«Притом, что каких-то серьезных оснований, что Amnesty International поддерживает именно российскую точку зрения нет, скорее они пытаются сохранить лицо западной правозащитной системе, указывая, что есть огрехи с украинской стороны», — подчеркнул политолог.В то же время обвинения Amnesty в адрес Украины ни на что не влияют — в том числе на политику Запада, уверен Неменский.«Но, во-первых, благодаря им нельзя уже говорить, что Запад совсем ничего не замечает, из того, что творит киевская власть.Во-вторых, на Западе все-таки нет монолитного мнения в отношении Украины: многие в политических элитах выступают против такой оголтелой поддержки. Представители этих западных политических элит нуждаются в аргументации, и Amnesty International иногда им ее предоставляет», — сообщил эксперт.В целом, полагает он, действия организации не выходят за пределы общей западной политкорректности.

https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html

https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html

https://ukraina.ru/20220805/1037335669.html

https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

донбасс, херсон, всу, россия, юрий кнутов, неменский, владимир зеленский