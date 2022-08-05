https://ukraina.ru/20220805/1037353423.html
Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа
Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру
Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа
Украина.ру, 05.08.2022
2022-08-05T16:45
2022-08-05T16:45
2022-08-05T17:22
донбасс
херсон
всу
россия
юрий кнутов
неменский
владимир зеленский
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Основная группировка ВСУ в Донбассе сосредоточена на плацдарме Славянск — Краматорск, здесь и состоится генеральное сражение. В то же время Украина отказалась от попыток контратаковать в Херсонской области. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 5 августа.Как ВСУ обвели вокруг пальцаРанее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю.Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет: ВСУ ждали наступление на Северск, перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск.На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.«То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города.Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску», — сообщил Кнутов.Все считали, продолжил он, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Если у Народной милиции ДНР казармы находятся под слоем земли в 30 метров, что бомба или 155-мм снаряд никогда не пробьет и не возьмет, то у Украины такие позиции с бетоном — и еще глубже. По мнению киевского режима, такие позиции взять было невозможно, поэтому они не переживали.«Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом», — заявил военный эксперт.Он добавил, что это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным.«Наше наступление от Соледара до Марьинки — это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед.Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян», — сказал Кнутов.Генеральное сражение в Донбассе и отход ВСУ от ХерсонаСейчас основная группировка ВСУ в Донбассе сосредоточена на плацдарме Славянск — Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч человек, отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.Здесь, прогнозирует эксперт, состоится главное сражение, а один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города.«Но сейчас на поле битвы образовалась новая сцена, которую нельзя не учитывать.Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат.Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу», — рассказал Баранец.Сейчас же пришла новая информация.«Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение.Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве — серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия», — заявил военный эксперт.Доклад Amnesty International: удар по позициям УкраиныВ свою очередь политолог Олег Неменский прокомментировал докладправозащитной организации Amnesty International.Ранее эксперты организации проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.Неменский напомнил, что Amnesty International прежде за последние восемь лет выступала с довольно жесткой критикой соблюдения прав человека на Украине. И не раз Киев реагировал, обвиняя их в работе на Москву.«Притом, что каких-то серьезных оснований, что Amnesty International поддерживает именно российскую точку зрения нет, скорее они пытаются сохранить лицо западной правозащитной системе, указывая, что есть огрехи с украинской стороны», — подчеркнул политолог.В то же время обвинения Amnesty в адрес Украины ни на что не влияют — в том числе на политику Запада, уверен Неменский.«Но, во-первых, благодаря им нельзя уже говорить, что Запад совсем ничего не замечает, из того, что творит киевская власть.Во-вторых, на Западе все-таки нет монолитного мнения в отношении Украины: многие в политических элитах выступают против такой оголтелой поддержки. Представители этих западных политических элит нуждаются в аргументации, и Amnesty International иногда им ее предоставляет», — сообщил эксперт.В целом, полагает он, действия организации не выходят за пределы общей западной политкорректности.
https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html
https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
https://ukraina.ru/20220805/1037335669.html
https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, херсон, всу, россия, юрий кнутов, неменский, владимир зеленский
Основная группировка ВСУ в Донбассе сосредоточена на плацдарме Славянск — Краматорск, здесь и состоится генеральное сражение. В то же время Украина отказалась от попыток контратаковать в Херсонской области. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 5 августа.
Как ВСУ обвели вокруг пальца
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю.
Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет: ВСУ ждали наступление на Северск, перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск.
На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.
«То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города.
Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску», — сообщил Кнутов.
Все считали, продолжил он, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Если у Народной милиции ДНР казармы находятся под слоем земли в 30 метров, что бомба или 155-мм снаряд никогда не пробьет и не возьмет, то у Украины такие позиции с бетоном — и еще глубже. По мнению киевского режима, такие позиции взять было невозможно, поэтому они не переживали.
«Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом», — заявил военный эксперт.
Он добавил, что это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным.
«Наше наступление от Соледара до Марьинки — это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед.
Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян», — сказал Кнутов.
Генеральное сражение в Донбассе и отход ВСУ от Херсона
Сейчас основная группировка ВСУ в Донбассе сосредоточена на плацдарме Славянск — Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч человек, отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Здесь, прогнозирует эксперт, состоится главное сражение, а один из переломных моментов во всей спецоперации наступит тогда, когда мы возьмем эти города.
«Но сейчас на поле битвы образовалась новая сцена, которую нельзя не учитывать.
Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.
Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат.
Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу», — рассказал Баранец.
Сейчас же пришла новая информация.
«Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение.
Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве — серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия», — заявил военный эксперт.
Доклад Amnesty International: удар по позициям Украины
В свою очередь политолог Олег Неменский прокомментировал доклад
правозащитной организации Amnesty International.
Ранее эксперты организации проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.
Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.
Неменский напомнил, что Amnesty International прежде за последние восемь лет выступала с довольно жесткой критикой соблюдения прав человека на Украине. И не раз Киев реагировал, обвиняя их в работе на Москву.
«Притом, что каких-то серьезных оснований, что Amnesty International поддерживает именно российскую точку зрения нет, скорее они пытаются сохранить лицо западной правозащитной системе, указывая, что есть огрехи с украинской стороны», — подчеркнул политолог.
В то же время обвинения Amnesty в адрес Украины ни на что не влияют — в том числе на политику Запада, уверен Неменский.
«Но, во-первых, благодаря им нельзя уже говорить, что Запад совсем ничего не замечает, из того, что творит киевская власть.
Во-вторых, на Западе все-таки нет монолитного мнения в отношении Украины: многие в политических элитах выступают против такой оголтелой поддержки. Представители этих западных политических элит нуждаются в аргументации, и Amnesty International иногда им ее предоставляет», — сообщил эксперт.
В целом, полагает он, действия организации не выходят за пределы общей западной политкорректности.