https://ukraina.ru/20220805/1037353205.html
Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса - 05.08.2022 Украина.ру
Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
Разговоры о том, что провал ВСУ в районе Авдеевки связан с переброской сил на Херсон – это попытка Киева найти оправдания для ухода из этого районе. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T17:15
2022-08-05T17:15
2022-08-05T17:15
новости
всу
донбасс
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Эксперт пояснил, что после потери авдеевских укрепрайонов у ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками.Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс
Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
Разговоры о том, что провал ВСУ в районе Авдеевки связан с переброской сил на Херсон – это попытка Киева найти оправдания для ухода из этого районе. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что после потери авдеевских укрепрайонов у ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками.
"Там не обустроены позиции. Генштаб ВСУ это прекрасно понимает", - уточнил Суздальцев.
Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.