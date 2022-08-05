https://ukraina.ru/20220805/1037353205.html

Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса

Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса - 05.08.2022 Украина.ру

Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса

Разговоры о том, что провал ВСУ в районе Авдеевки связан с переброской сил на Херсон – это попытка Киева найти оправдания для ухода из этого районе. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T17:15

2022-08-05T17:15

2022-08-05T17:15

новости

всу

донбасс

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Эксперт пояснил, что после потери авдеевских укрепрайонов у ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками.Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс