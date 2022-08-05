Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса - 05.08.2022 Украина.ру
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Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса - 05.08.2022 Украина.ру
Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
Разговоры о том, что провал ВСУ в районе Авдеевки связан с переброской сил на Херсон – это попытка Киева найти оправдания для ухода из этого районе. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T17:15
2022-08-05T17:15
новости
всу
донбасс
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Эксперт пояснил, что после потери авдеевских укрепрайонов у ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками.Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.
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новости, всу, донбасс

Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса

17:15 05.08.2022
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Владимир Трефилов
Читать в
Разговоры о том, что провал ВСУ в районе Авдеевки связан с переброской сил на Херсон – это попытка Киева найти оправдания для ухода из этого районе. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить, рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что после потери авдеевских укрепрайонов у ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками.
"Там не обустроены позиции. Генштаб ВСУ это прекрасно понимает", - уточнил Суздальцев.
Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом, у нас есть основания полагать, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУДонбасс
 
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