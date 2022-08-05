Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа
Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа
Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. СБУ задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжил зачистку нелояльных политиков
2022-08-05T16:30
2022-08-05T17:02
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Днём 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», — отметил Конашенков.Он указал, что было уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии. Для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населённом пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — рассказал представитель Минобороны РФ.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.«За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населённого пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах», — отметил Конашенков.Было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённых пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики.«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населённого пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град"», — заявил представитель Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе было сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области.«Кроме того, перехвачены три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты "Точка-У"», — отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.Чистка силовиковСлужба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Его подозревают в государственной измене.«Следователи службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия», — сообщила пресс-служба СБУ.Как утверждается, что задержанный занимал пост замглавы разведки с 2008 по 2010 год, а пророссийскими взглядами якобы проникся во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР.Подозреваемый якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, предоставляя им секретную информацию «циркулирующую» в Минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, утверждают в СБУ.Его задержали ещё в начале спецоперации ВС РФ. При этом во время задержания подозреваемый стрелял в одного из оперативников из ПМ.При этом фамилия подозреваемого не называется.Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники, речь идёт об экс-замглавы ГУР Минобороны Украины Вячеславе Онисько.Ранее в украинских спецслужбах провели ряд кадровых перестановок. Так, сменили руководство СБУ и Офиса генпрокурора. Кроме того, 5 августа стало известно об обысках у бизнесмена Михаила Бродского, который ранее был соратником Юлии Тимошенко.Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017—2019 годов. В деле фигурирует бизнесмен и его сын. Обыски проводились в Киеве: в ресторане «Калина», Речпорту и у коммерческого директора Бродского.«Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский в комментарию изданию «Украинская правда».Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал «Резидент», Бродский тесно связан с секретарём СНБО Алексеем Даниловым.«Продолжается зачистка элит в Украине, мы писали о том, что Андрей Ермак собирается заменить секретаря СНБО, который давно проследует свои цели и отошёл от Главы Офиса президента. (...) Бродского называют человеком, близким к секретарю СНБО Алексею Данилову», — отмечалось в публикации канала.Кроме того, в этот же день Госпогранслужба не выпустила из страны Бориса Кауфмана.«По данным нашего источника, одесского крупного олигарха "табачного барона" и фактически куратора южных таможен, а также негласного "короля контрабанды" Бориса Кауфмана, не выпустили из Украины из-за того, что он замешан в торговле оружием. Сейчас весь публичный кейс о торговле западным оружием из Украины на "мировой чёрный рынок" спустили на тормозах. Все дела идут с грифом "совершено секретно" и без "опубличивания",» — прокомментировал ситуацию с Кауфманом популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».По информации издания «Страна», Кауфман после невыпуска за рубеж звонил в том числе и замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.«Кауфман некоторое время отдыхал на греческих островах, потом заехал в Украину, а вчера опять хотел выехать из страны на отдых и его не выпустили через границу. Он устроил "call сenter" в телефонах всех влиятельных людей, по кругу звонил каждые 10 минут и закатывал скандал. Очень волновались советник президента Сергей Шефир и замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. Разрывали телефон главе погранслужбы Дейнеко, но так и не решили вопрос», — сообщил источник издания.Таким образом, речь может идти о зачистке всех, кто нелоялен Ермаку лично.
https://ukraina.ru/20220805/1037333056.html
https://ukraina.ru/20220805/1037326449.html
https://ukraina.ru/20220804/1037320236.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники

Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа

16:30 05.08.2022 (обновлено: 17:02 05.08.2022)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. СБУ задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжил зачистку нелояльных политиков
Днём 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», — отметил Конашенков.
Он указал, что было уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.
«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии. Для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населённом пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — рассказал представитель Минобороны РФ.
ВСУ обстреляли колонию с украинскими пленными в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
12:38Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 5 августаУкраинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс. ВСУ ударили по роддому в Донецке. Между украинскими мэрами и центральной властью наметился конфликт
Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населённого пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах», — отметил Конашенков.
Было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённых пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населённого пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град"», — заявил представитель Минобороны РФ.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе было сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области.
«Кроме того, перехвачены три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты "Точка-У"», — отметил Конашенков.
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:40Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 5 августаВ Херсоне обезвредили диверсионную группу с Украины. Из украинских портов вышли три судна с зерном
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.
Чистка силовиков
Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Его подозревают в государственной измене.
«Следователи службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия», — сообщила пресс-служба СБУ.
Как утверждается, что задержанный занимал пост замглавы разведки с 2008 по 2010 год, а пророссийскими взглядами якобы проникся во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР.
Подозреваемый якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, предоставляя им секретную информацию «циркулирующую» в Минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, утверждают в СБУ.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на УкраинеДоклад Amnesty International о преступлениях ВСУ вызвал ожесточённую критику украинских чиновников. Американский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных. Украинские военные нанесли удар по Донецку
Его задержали ещё в начале спецоперации ВС РФ. При этом во время задержания подозреваемый стрелял в одного из оперативников из ПМ.
При этом фамилия подозреваемого не называется.
Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники, речь идёт об экс-замглавы ГУР Минобороны Украины Вячеславе Онисько.
Ранее в украинских спецслужбах провели ряд кадровых перестановок. Так, сменили руководство СБУ и Офиса генпрокурора. Кроме того, 5 августа стало известно об обысках у бизнесмена Михаила Бродского, который ранее был соратником Юлии Тимошенко.
Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017—2019 годов. В деле фигурирует бизнесмен и его сын. Обыски проводились в Киеве: в ресторане «Калина», Речпорту и у коммерческого директора Бродского.
«Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский в комментарию изданию «Украинская правда».
Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал «Резидент», Бродский тесно связан с секретарём СНБО Алексеем Даниловым.
«Продолжается зачистка элит в Украине, мы писали о том, что Андрей Ермак собирается заменить секретаря СНБО, который давно проследует свои цели и отошёл от Главы Офиса президента. (...) Бродского называют человеком, близким к секретарю СНБО Алексею Данилову», — отмечалось в публикации канала.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 16:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа
Кроме того, в этот же день Госпогранслужба не выпустила из страны Бориса Кауфмана.
«По данным нашего источника, одесского крупного олигарха "табачного барона" и фактически куратора южных таможен, а также негласного "короля контрабанды" Бориса Кауфмана, не выпустили из Украины из-за того, что он замешан в торговле оружием. Сейчас весь публичный кейс о торговле западным оружием из Украины на "мировой чёрный рынок" спустили на тормозах. Все дела идут с грифом "совершено секретно" и без "опубличивания",» — прокомментировал ситуацию с Кауфманом популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».
По информации издания «Страна», Кауфман после невыпуска за рубеж звонил в том числе и замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
«Кауфман некоторое время отдыхал на греческих островах, потом заехал в Украину, а вчера опять хотел выехать из страны на отдых и его не выпустили через границу. Он устроил "call сenter" в телефонах всех влиятельных людей, по кругу звонил каждые 10 минут и закатывал скандал. Очень волновались советник президента Сергей Шефир и замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. Разрывали телефон главе погранслужбы Дейнеко, но так и не решили вопрос», — сообщил источник издания.
Таким образом, речь может идти о зачистке всех, кто нелоялен Ермаку лично.
 
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