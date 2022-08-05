https://ukraina.ru/20220805/1037352817.html

Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа

Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа

Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. СБУ задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжил зачистку нелояльных политиков

2022-08-05T16:30

2022-08-05T16:30

2022-08-05T17:02

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Днём 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», — отметил Конашенков.Он указал, что было уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии. Для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населённом пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — рассказал представитель Минобороны РФ.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.«За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населённого пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах», — отметил Конашенков.Было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённых пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики.«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населённого пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град"», — заявил представитель Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе было сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области.«Кроме того, перехвачены три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты "Точка-У"», — отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.Чистка силовиковСлужба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Его подозревают в государственной измене.«Следователи службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия», — сообщила пресс-служба СБУ.Как утверждается, что задержанный занимал пост замглавы разведки с 2008 по 2010 год, а пророссийскими взглядами якобы проникся во время обучения в московском высшем общевойсковом командном училище и академии имени Фрунзе во времена СССР.Подозреваемый якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, предоставляя им секретную информацию «циркулирующую» в Минобороны Украины и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, утверждают в СБУ.Его задержали ещё в начале спецоперации ВС РФ. При этом во время задержания подозреваемый стрелял в одного из оперативников из ПМ.При этом фамилия подозреваемого не называется.Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники, речь идёт об экс-замглавы ГУР Минобороны Украины Вячеславе Онисько.Ранее в украинских спецслужбах провели ряд кадровых перестановок. Так, сменили руководство СБУ и Офиса генпрокурора. Кроме того, 5 августа стало известно об обысках у бизнесмена Михаила Бродского, который ранее был соратником Юлии Тимошенко.Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017—2019 годов. В деле фигурирует бизнесмен и его сын. Обыски проводились в Киеве: в ресторане «Калина», Речпорту и у коммерческого директора Бродского.«Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский в комментарию изданию «Украинская правда».Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал «Резидент», Бродский тесно связан с секретарём СНБО Алексеем Даниловым.«Продолжается зачистка элит в Украине, мы писали о том, что Андрей Ермак собирается заменить секретаря СНБО, который давно проследует свои цели и отошёл от Главы Офиса президента. (...) Бродского называют человеком, близким к секретарю СНБО Алексею Данилову», — отмечалось в публикации канала.Кроме того, в этот же день Госпогранслужба не выпустила из страны Бориса Кауфмана.«По данным нашего источника, одесского крупного олигарха "табачного барона" и фактически куратора южных таможен, а также негласного "короля контрабанды" Бориса Кауфмана, не выпустили из Украины из-за того, что он замешан в торговле оружием. Сейчас весь публичный кейс о торговле западным оружием из Украины на "мировой чёрный рынок" спустили на тормозах. Все дела идут с грифом "совершено секретно" и без "опубличивания",» — прокомментировал ситуацию с Кауфманом популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».По информации издания «Страна», Кауфман после невыпуска за рубеж звонил в том числе и замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.«Кауфман некоторое время отдыхал на греческих островах, потом заехал в Украину, а вчера опять хотел выехать из страны на отдых и его не выпустили через границу. Он устроил "call сenter" в телефонах всех влиятельных людей, по кругу звонил каждые 10 минут и закатывал скандал. Очень волновались советник президента Сергей Шефир и замглавы Офиса Кирилл Тимошенко. Разрывали телефон главе погранслужбы Дейнеко, но так и не решили вопрос», — сообщил источник издания.Таким образом, речь может идти о зачистке всех, кто нелоялен Ермаку лично.

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https://ukraina.ru/20220804/1037310801.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники