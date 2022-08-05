https://ukraina.ru/20220805/1037352210.html

Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине

Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине - 05.08.2022 Украина.ру

Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине

Украинские иммигранты из молодежной организации Vitsche принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине. Видеозапись опубликовали на ютуб-канале "Укринформ"

2022-08-05T16:30

2022-08-05T16:30

2022-08-05T16:30

ленин

бюсты

берлин

новости

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037351266_153:0:1618:824_1920x0_80_0_0_e584989aaa420924868308b823be9576.png

Активистка считает, что Ленин напал на Украину, уничтожил Украинскую Народную Республику (УНР), и поэтому раздает листовки о "советском геноциде". Перфоманс назвали "выставкой", и согласовали ее с немецкими властями.Напомним, УНР – самопровозглашенная Республика, просуществовавшая с 1917 по 1920 годы. В 1918 году УНР разогнали австро-венгерские оккупанты и гетман Скоропадский, в 1920 году правительство сбежало за границу после занятия Красной армией Каменца-Подольского. Через год бывшую территорию УНР разделили между Польшей и Украинской ССР.Впервые Украина обрела государственность благодаря большевикам и Владимиру Ленину после Октябрьской революции 1917 года. В 1919 году в Харькове провозгласили Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая в 1922 году вошла в состав сооснователей единого союзного государства – СССР.Ленина считают создателем современной Украины. Провозглашенные на Украине Республики (Донецко-Криворожская, Одесская советская) стремились войти в состав РСФСР (то есть России), а не УССР. Однако Донбасс включили в состав Украины по инициативе Ленина.

https://ukraina.ru/20211223/1032947933.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ленин, бюсты, берлин, новости, германия