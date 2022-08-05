https://ukraina.ru/20220805/1037352210.html
Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине
Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине - 05.08.2022 Украина.ру
Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине
Украинские иммигранты из молодежной организации Vitsche принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине. Видеозапись опубликовали на ютуб-канале "Укринформ"
2022-08-05T16:30
2022-08-05T16:30
2022-08-05T16:30
ленин
бюсты
берлин
новости
германия
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Активистка считает, что Ленин напал на Украину, уничтожил Украинскую Народную Республику (УНР), и поэтому раздает листовки о "советском геноциде". Перфоманс назвали "выставкой", и согласовали ее с немецкими властями.Напомним, УНР – самопровозглашенная Республика, просуществовавшая с 1917 по 1920 годы. В 1918 году УНР разогнали австро-венгерские оккупанты и гетман Скоропадский, в 1920 году правительство сбежало за границу после занятия Красной армией Каменца-Подольского. Через год бывшую территорию УНР разделили между Польшей и Украинской ССР.Впервые Украина обрела государственность благодаря большевикам и Владимиру Ленину после Октябрьской революции 1917 года. В 1919 году в Харькове провозгласили Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая в 1922 году вошла в состав сооснователей единого союзного государства – СССР.Ленина считают создателем современной Украины. Провозглашенные на Украине Республики (Донецко-Криворожская, Одесская советская) стремились войти в состав РСФСР (то есть России), а не УССР. Однако Донбасс включили в состав Украины по инициативе Ленина.
https://ukraina.ru/20211223/1032947933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ленин, бюсты, берлин, новости, германия
Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине
Украинские иммигранты из молодежной организации Vitsche принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине. Видеозапись опубликовали на ютуб-канале "Укринформ"
"30 лет коллекционеры собирали бюсты Ленина, чтобы передать их нам, чтобы мы смогли сделать с ними то, что будет полезно Украине", - сказала активистка организации.
Активистка считает, что Ленин напал на Украину, уничтожил Украинскую Народную Республику (УНР), и поэтому раздает листовки о "советском геноциде". Перфоманс назвали "выставкой", и согласовали ее с немецкими властями.
Напомним, УНР – самопровозглашенная Республика, просуществовавшая с 1917 по 1920 годы. В 1918 году УНР разогнали австро-венгерские оккупанты и гетман Скоропадский, в 1920 году правительство сбежало за границу после занятия Красной армией Каменца-Подольского. Через год бывшую территорию УНР разделили между Польшей и Украинской ССР.
Впервые Украина обрела государственность благодаря большевикам и Владимиру Ленину после Октябрьской революции 1917 года. В 1919 году в Харькове провозгласили Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая в 1922 году вошла в состав сооснователей единого союзного государства – СССР.
Ленина считают создателем современной Украины. Провозглашенные на Украине Республики (Донецко-Криворожская, Одесская советская) стремились войти в состав РСФСР (то есть России), а не УССР. Однако Донбасс включили в состав Украины по инициативе Ленина.