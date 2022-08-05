Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
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Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео
Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал обострение ситуации вокруг Тайваня, а также дал оценку позиции... Украина.ру, 05.08.2022
2022-08-05T16:03
2022-08-05T16:03
видео
ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал обострение ситуации вокруг Тайваня, а также дал оценку позиции Запада в этом вопросе и рассказал о том, что повлечёт за собой признание батальона "Азов"* террористической организацией:00:45 - Ожидать ли дальнейшей эскалации на Тайване?06:24 - Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии из-за заявления G7: чью сторону займет Запад?10:03 - Стоит ли Китаю ответить США той же монетой сепаратизма?13:41 - Что повлечёт за собой признание батальона "Азов"* террористической организацией?18:41 - Британия обвинила Украину в размещении войск в гражданских объектах: неужели Лондон открыл глаза?24:25 - Обстрел театра в Донецке, где прощались с Ольгой Качурой;29:12 - Нацистская идеология Украины: истоки;33:25 - Возможна ли полная денацификация Украины?Напомним, Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне вечером, 2 августа. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.&nbsp;Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.&nbsp;Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, ищенко, видео

Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео

16:03 05.08.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал обострение ситуации вокруг Тайваня, а также дал оценку позиции Запада в этом вопросе и рассказал о том, что повлечёт за собой признание батальона "Азов"* террористической организацией:
00:45 - Ожидать ли дальнейшей эскалации на Тайване?
06:24 - Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии из-за заявления G7: чью сторону займет Запад?
10:03 - Стоит ли Китаю ответить США той же монетой сепаратизма?
13:41 - Что повлечёт за собой признание батальона "Азов"* террористической организацией?
18:41 - Британия обвинила Украину в размещении войск в гражданских объектах: неужели Лондон открыл глаза?
24:25 - Обстрел театра в Донецке, где прощались с Ольгой Качурой;
29:12 - Нацистская идеология Украины: истоки;
33:25 - Возможна ли полная денацификация Украины?
Напомним, Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне вечером, 2 августа. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток. Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
 
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