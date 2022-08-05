https://ukraina.ru/20220805/1037351926.html

Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео

Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео - 05.08.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал обострение ситуации вокруг Тайваня, а также дал оценку позиции... Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T16:03

2022-08-05T16:03

2022-08-05T16:03

видео

ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал обострение ситуации вокруг Тайваня, а также дал оценку позиции Запада в этом вопросе и рассказал о том, что повлечёт за собой признание батальона "Азов"* террористической организацией:00:45 - Ожидать ли дальнейшей эскалации на Тайване?06:24 - Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии из-за заявления G7: чью сторону займет Запад?10:03 - Стоит ли Китаю ответить США той же монетой сепаратизма?13:41 - Что повлечёт за собой признание батальона "Азов"* террористической организацией?18:41 - Британия обвинила Украину в размещении войск в гражданских объектах: неужели Лондон открыл глаза?24:25 - Обстрел театра в Донецке, где прощались с Ольгой Качурой;29:12 - Нацистская идеология Украины: истоки;33:25 - Возможна ли полная денацификация Украины?Напомним, Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне вечером, 2 августа. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток. Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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