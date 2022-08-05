https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html

Черный рынок оружия, ложь Киева не прошла: что говорили об Украине в мире 5 августа

Черный рынок оружия, ложь Киева не прошла: что говорили об Украине в мире 5 августа - 05.08.2022 Украина.ру

Черный рынок оружия, ложь Киева не прошла: что говорили об Украине в мире 5 августа

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T16:10

2022-08-05T16:10

2022-08-05T17:43

эксклюзив

оружие

реджеп тайип эрдоган

турция

зерно

владимир зеленский

украина

amnesty international

всу

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Бизнес на крови по-украинскиСотрудники редакции Sputnik Arabic провели собственное расследование о схемах перепродажи вооружения, которое Украина получает в качестве военной помощи от Запада. Журналисты, представившись повстанцами-хуситами из Йемена, связались с украинскими продавцами в даркнете и сообщили о желании приобрести американские винтовки М4 и гранаты.«Наш продавец оказался на редкость разговорчивым, он рассказал, что у них есть коллеги в Польше, которым они передадут оружие, поляки доставят его в Португалию, там его погрузят на корабль с гуманитарной помощью до Йемена. Нам сказали, что примерно за 10 дней оружие доставят до йеменского порта Ходейда. Просто это единственный порт, который контролируют хуситы — мы старались держать легенду. 20 винтовок с полным боекомплектом, то есть порядка 2 000 патронов к ним, и 200 гранат нам обещали продать за $400 000 с доставкой», — рассказала корреспондент Кристина Малык.Чтобы транспортируемое оружие не вызывало подозрений, винтовки с полным боекомплектом и гранаты кладут в бочки с машинным маслом, которые доставляют на корабле.«В Даркнете они спокойно продают британские переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin, ударные беспилотники. Надо отметить, что налогоплательщики США платят по факту за это вооружение, а ВСУ они достаются условно бесплатно, и украинцы продают это вооружение в несколько раз дешевле рынка», — добавил редактор Sputnik Arabic Прохор Доренко.Эрдоган ловко использует Украину в своих интересахПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, одной из центральных тем которых стала ситуация на Украине.«Первое судно с зерном из Украины пересекло Босфор в сторону Ливана 3 августа. Это успех Турции, которая заключила Стамбульское зерновое соглашение. За ними последуют и другие корабли, но президент Реджеп Тайип Эрдоган уже нацелился на большее. Как посредник в войне (конфликте. — Ред.) на Украине Эрдоган хочет изучить варианты прекращения огня», — пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.Как отмечено в статье, в украинском конфликте Эрдоган занимает двойственную позицию: с одной стороны, поставляет боевые беспилотники Украине, а с другой, не поддерживает антироссийские санкции.Вступление в силу договорённостей по вывозу заблокированного в портах зерна повысило международный авторитет турецкого лидера, поэтому у него теперь есть уверенность, что удастся убедить Путина подписать соглашение о прекращении огня с Киевом, поясняет Der Tagesspiegel.Впрочем, Россия никогда не отказывалась от диалога об урегулировании конфликта. На переговорах правительственных делегаций 29 марта украинская сторона представила свой проект соглашений: Украина готова стать нейтральным, внеблоковым, безъядерным государством в обмен на гарантии безопасности, которые не распространяются на Крым и Севастополь, любые военные учения с участием иностранных контингентов будут проводиться только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию. Однако уже 6 апреля позиция Киева резко изменилась. Тогда Москва передала свои предложения, но ответа не получила до сих пор.Заинтересованность Эрдогана в урегулировании украинского кризиса обусловлена не столько заботой об украинцах, сколько свои положением внутри страны.«За 9 месяцев до следующих парламентских и президентских выборов его правительство оказалось припёртым к стене из-за экономического кризиса в Турции. Благодаря своей центральной роли в усилиях по разрядке конфликта на Украине Эрдоган может использовать внешнеполитические успехи и представить себя избирателям как государственного деятеля мирового класса», — пишет Der Tagesspiegel.Зеленского призвали смотреть преступной правде в глазаПрезидент Украины Владимир Зеленский возмутился докладом правозащитной организации Amnesty International о нарушении ВСУ норм международного и военного права, размещая вооружения в школах, больницах и подвергая риску мирных жителей, а читатели немецкой газеты Die Welt возмутились реакцией украинского лидера.«Украина тоже должна смириться с критикой за нарушение международного права. Господину Зеленскому, избалованному вниманием международной политики и СМИ, придется учиться этому заново», — написал Michael S.А Günther K. отмечает, что Зеленский только критикует доклад Amnesty International, но никак не отвечает на обвинения по сути, этим уже всё сказано.«Ну, это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов», — заявил Sasha H.Gabriele E добавляет, что украинские солдаты также любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать это в интернет.Немецкие пользователи напоминают, что ВСУ часто использует гражданские объекты в качестве щита.«Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко», — написал Hans G, комментируя слова Зеленского.Rainer S признаётся, что всё более критично смотрит на Украину, и дело не только в докладе Amnesty International.Тем временем с заявлением выступил глава французского бюро Amnesty International Жан-Клод Самуйе: «Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развёртывания атак. Активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах. Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права».

https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html

https://ukraina.ru/20220802/1037096347.html

https://ukraina.ru/20220804/1037295927.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, оружие, реджеп тайип эрдоган, турция, зерно, владимир зеленский, украина, amnesty international, всу