https://ukraina.ru/20220805/1037350672.html
Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ
Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ
Сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации. Они кидают в топку необученных людей. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T16:45
2022-08-05T16:45
2022-08-05T16:45
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всу
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Главком ВСУ Залужный – не идиот, учитывая все это, он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, это будет по линии Днепра, уверен Алехин.Конечно, Украина будет требовать больше оружия. Но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ
Сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации. Они кидают в топку необученных людей. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Мне рассказывали родственники, как призвали 54-летнего работника ЖЭКа. Привели на стрельбище. Он раз стрельнул – у него инфаркт. Откачали и все равно на передовую отправили. И смех, и грех", - привел пример эксперт.
Главком ВСУ Залужный – не идиот, учитывая все это, он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, это будет по линии Днепра, уверен Алехин.
"Там не будут защищаться необстреленные или уголовники, которых кидают на Донбасс или под Харьков. Какие из них бойцы? Тают у Украины профессионалы", - констатировал специалист.
Конечно, Украина будет требовать больше оружия. Но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать, заключил собеседник издания.