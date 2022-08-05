https://ukraina.ru/20220805/1037350672.html

Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ

Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру

Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ

Сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации. Они кидают в топку необученных людей. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T16:45

2022-08-05T16:45

2022-08-05T16:45

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Главком ВСУ Залужный – не идиот, учитывая все это, он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, это будет по линии Днепра, уверен Алехин.Конечно, Украина будет требовать больше оружия. Но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу