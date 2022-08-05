https://ukraina.ru/20220805/1037348590.html
Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков
Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков - 05.08.2022 Украина.ру
Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков
Тезис украинской пропаганды, что Харьков взять почти невозможно, потому что по площади он такой, как Киев, не соответствует действительности. ВСУ не будут цепляться за него так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T15:45
2022-08-05T15:45
2022-08-05T15:54
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харьков
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Алехин отметил, что он беседовал с харьковчанами, которые прошли Афганистан, и они говорят, что ВСУ сбегут куда-то в сторону центральной Украины.Если говорить о текущем ходе кампании, то мы не знаем где будет осуществлен главный удар или отвлекающий маневр российских войск, но уже ясно, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев, Харьков-Донбасс, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков
Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков
15:45 05.08.2022 (обновлено: 15:54 05.08.2022)
Тезис украинской пропаганды, что Харьков взять почти невозможно, потому что по площади он такой, как Киев, не соответствует действительности. ВСУ не будут цепляться за него так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Там никто особо на фронт не рвется. Да, ВСУ его обороняет, но нацбаты показали себя только мародерством и убийствами в области. Они чуть с всвушниками не перестрелялись, когда их в Краматорск посылали", - указал эксперт.
Алехин отметил, что он беседовал с харьковчанами, которые прошли Афганистан, и они говорят, что ВСУ сбегут куда-то в сторону центральной Украины.
"Понятно, что Харьков не сдадут без боя. Будут уличные бои. А любой город берется штурмовыми группами. Как будет на самом деле – не скажу. Но второго Мариуполя в Харькове не будет", - рассуждает специалист.
Если говорить о текущем ходе кампании, то мы не знаем где будет осуществлен главный удар или отвлекающий маневр российских войск, но уже ясно, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев, Харьков-Донбасс, заключил собеседник издания.