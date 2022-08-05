https://ukraina.ru/20220805/1037348590.html

Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков

Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков - 05.08.2022 Украина.ру

Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков

Тезис украинской пропаганды, что Харьков взять почти невозможно, потому что по площади он такой, как Киев, не соответствует действительности. ВСУ не будут цепляться за него так же, как в Мариуполе. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T15:45

2022-08-05T15:45

2022-08-05T15:54

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Алехин отметил, что он беседовал с харьковчанами, которые прошли Афганистан, и они говорят, что ВСУ сбегут куда-то в сторону центральной Украины.Если говорить о текущем ходе кампании, то мы не знаем где будет осуществлен главный удар или отвлекающий маневр российских войск, но уже ясно, что основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев, Харьков-Донбасс, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков