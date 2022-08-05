Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений - 05.08.2022 Украина.ру
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Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений - 05.08.2022 Украина.ру
Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
Около 27 миллиардов долларов было направлено на нужды госбюджета Украины с конца февраля, из этих средств более половины – внешние поступления, рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
2022-08-05T15:52
2022-08-05T15:52
даниил гетманцев
украина
верховная рада
кредит
деньги
новости
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По словам депутата, из этой суммы 11% приходится на кредиты различных международных финансовых организаций, 17% - на облигарции внутреннего госзайма, 32% - на монетизацию дефицита госбюджета Нацбанком Украины.Самую большую часть, около 40%, составляют двусторонние официальные льготные кредиты и гранты. По информации Гетманцева, больше всего средств Украина получает от США, ЕС, Германии, Канады и Японии.При этом он отметил, что так или иначе Украине необходимо не менее 5 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.
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даниил гетманцев, украина, верховная рада, кредит, деньги, новости

Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений

15:52 05.08.2022
 
© Даниил Гетманцев
© Даниил Гетманцев
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Около 27 миллиардов долларов было направлено на нужды госбюджета Украины с конца февраля, из этих средств более половины – внешние поступления, рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

На 4 августа финансирование госбюджета с начала войны составило 805,3 миллиарда гривен или 26,95 миллиарда долларов США. В целом внешние поступления составили не более половины (51%) от общего финансирования. В денежном выражении это 13,9 миллиарда
Даниил Гетманцев
Глава налогового комитета Верховной рады
По словам депутата, из этой суммы 11% приходится на кредиты различных международных финансовых организаций, 17% - на облигарции внутреннего госзайма, 32% - на монетизацию дефицита госбюджета Нацбанком Украины.
Самую большую часть, около 40%, составляют двусторонние официальные льготные кредиты и гранты. По информации Гетманцева, больше всего средств Украина получает от США, ЕС, Германии, Канады и Японии.
При этом он отметил, что так или иначе Украине необходимо не менее 5 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.
украина магазин гривна рубль продажа товар - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:52
Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
 
Даниил ГетманцевУкраинаВерховная РадакредитденьгиНовости
 
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