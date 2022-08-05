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Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений - 05.08.2022 Украина.ру
Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
Около 27 миллиардов долларов было направлено на нужды госбюджета Украины с конца февраля, из этих средств более половины – внешние поступления, рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
2022-08-05T15:52
2022-08-05T15:52
2022-08-05T15:52
даниил гетманцев
украина
верховная рада
кредит
деньги
новости
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По словам депутата, из этой суммы 11% приходится на кредиты различных международных финансовых организаций, 17% - на облигарции внутреннего госзайма, 32% - на монетизацию дефицита госбюджета Нацбанком Украины.Самую большую часть, около 40%, составляют двусторонние официальные льготные кредиты и гранты. По информации Гетманцева, больше всего средств Украина получает от США, ЕС, Германии, Канады и Японии.При этом он отметил, что так или иначе Украине необходимо не менее 5 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.
https://ukraina.ru/20220803/1037235773.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
даниил гетманцев, украина, верховная рада, кредит, деньги, новости
Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
Около 27 миллиардов долларов было направлено на нужды госбюджета Украины с конца февраля, из этих средств более половины – внешние поступления, рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
На 4 августа финансирование госбюджета с начала войны составило 805,3 миллиарда гривен или 26,95 миллиарда долларов США. В целом внешние поступления составили не более половины (51%) от общего финансирования. В денежном выражении это 13,9 миллиарда
Даниил Гетманцев
Глава налогового комитета Верховной рады
По словам депутата, из этой суммы 11% приходится на кредиты различных международных финансовых организаций, 17% - на облигарции внутреннего госзайма, 32% - на монетизацию дефицита госбюджета Нацбанком Украины.
Самую большую часть, около 40%, составляют двусторонние официальные льготные кредиты и гранты. По информации Гетманцева, больше всего средств Украина получает от США, ЕС, Германии, Канады и Японии.
При этом он отметил, что так или иначе Украине необходимо не менее 5 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.