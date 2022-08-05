https://ukraina.ru/20220805/1037346991.html

Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений

Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений - 05.08.2022 Украина.ру

Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений

Около 27 миллиардов долларов было направлено на нужды госбюджета Украины с конца февраля, из этих средств более половины – внешние поступления, рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

2022-08-05T15:52

2022-08-05T15:52

2022-08-05T15:52

даниил гетманцев

украина

верховная рада

кредит

деньги

новости

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По словам депутата, из этой суммы 11% приходится на кредиты различных международных финансовых организаций, 17% - на облигарции внутреннего госзайма, 32% - на монетизацию дефицита госбюджета Нацбанком Украины.Самую большую часть, около 40%, составляют двусторонние официальные льготные кредиты и гранты. По информации Гетманцева, больше всего средств Украина получает от США, ЕС, Германии, Канады и Японии.При этом он отметил, что так или иначе Украине необходимо не менее 5 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

https://ukraina.ru/20220803/1037235773.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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даниил гетманцев, украина, верховная рада, кредит, деньги, новости