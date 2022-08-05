https://ukraina.ru/20220805/1037343320.html
Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе
Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе
Сейчас в ходе спецоперации активно ведутся артиллерийских дуэля. Идет проверка и нашей, и западной ствольной артиллерии и РСЗО. И новых модернизированных образцов, и старых советских. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T14:13
2022-08-05T14:13
2022-08-05T14:13
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россия
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донбасс
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За счет большого количества ствольной артиллерии и большого количества боеприпасов улучшается эффективность нашего огня. Плюс, подтягиваются наши новые системы. За счет умелого и правильного применения всего этого на том или ином участке фронта, мы и получаем такой эффект, пояснил Алехин.Украинцы тоже применяют старые образцы и новые американские вооружения (HIMARS, M-777). Но их надо еще освоить. Экипаж HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты. Потому что украинские расчеты еще не подготовлены, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс
Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе
Сейчас в ходе спецоперации активно ведутся артиллерийских дуэля. Идет проверка и нашей, и западной ствольной артиллерии и РСЗО. И новых модернизированных образцов, и старых советских. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Приведу конкретный пример. Есть короткоствольная гаубица Д-30, которую называли "кувалдой Сталина". До сих пор никто не понимает, что это за уникальный сплав, который выдерживает до 30 тысяч снарядов. Это оружие хорошо показало себя на поле боя. Оно очень простое в обращении. Их используют ополченцы (бывшие трактористы и музыканты). Оно надежное. А за счет того, что мы в количественном и качественном отношении их выпустили, их эффективность признают даже украинцы", - сказал эксперт.
За счет большого количества ствольной артиллерии и большого количества боеприпасов улучшается эффективность нашего огня. Плюс, подтягиваются наши новые системы. За счет умелого и правильного применения всего этого на том или ином участке фронта, мы и получаем такой эффект, пояснил Алехин.
Украинцы тоже применяют старые образцы и новые американские вооружения (HIMARS, M-777). Но их надо еще освоить. Экипаж HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты. Потому что украинские расчеты еще не подготовлены, заключил собеседник издания.