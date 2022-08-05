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Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе

Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе - 05.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе

Сейчас в ходе спецоперации активно ведутся артиллерийских дуэля. Идет проверка и нашей, и западной ствольной артиллерии и РСЗО. И новых модернизированных образцов, и старых советских. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T14:13

2022-08-05T14:13

2022-08-05T14:13

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За счет большого количества ствольной артиллерии и большого количества боеприпасов улучшается эффективность нашего огня. Плюс, подтягиваются наши новые системы. За счет умелого и правильного применения всего этого на том или ином участке фронта, мы и получаем такой эффект, пояснил Алехин.Украинцы тоже применяют старые образцы и новые американские вооружения (HIMARS, M-777). Но их надо еще освоить. Экипаж HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты. Потому что украинские расчеты еще не подготовлены, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс