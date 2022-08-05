Казахстан прекратил закупать украинские лекарства - 05.08.2022 Украина.ру
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Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
Казахстан прекратил закупать украинские лекарства - 05.08.2022 Украина.ру
Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
Казахстанская компания "СК-Фармация", являющаяся единым дистрибьютором лекарств в Казахстане, отказалась от закупок лекарств украинского производства, сообщил 5 августа председатель правления компании Ерхат Искалиев.
2022-08-05T12:07
2022-08-05T12:07
лекарства
казахстан
украина
новости
закупки
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По его словам, закупки далее невозможны по причине того, что фармацевтические заводы на территории Украины не функционируют. Компании придется найти альтернативу закупкам этих препаратов.Искалиев подчеркнул, что сбоев по поставкам лекарств нет, при этом остаются трудности с доставкой медикаментов из ряда стран.Напомним, в апреле министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщала о намерении расторгнуть договоры с украинскими фармацевтическими предприятиями по причине их остановки.
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лекарства, казахстан, украина, новости, закупки

Казахстан прекратил закупать украинские лекарства

12:07 05.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Казахстанская компания "СК-Фармация", являющаяся единым дистрибьютором лекарств в Казахстане, отказалась от закупок лекарств украинского производства, сообщил 5 августа председатель правления компании Ерхат Искалиев.
По его словам, закупки далее невозможны по причине того, что фармацевтические заводы на территории Украины не функционируют. Компании придется найти альтернативу закупкам этих препаратов.
В соответствии с форс-мажором непосредственно с торгово-промышленной палатой Украины мы произвели расторжение договоров. Мы осуществили закуп где-то уже 19 позиций, заменили их индийскими, египетскими, китайскими и частично европейскими препаратами. По шести позициям проводим работу по закупу
Ерхат Искалиев.
Председатель правления компании "СК-Фармация"
Искалиев подчеркнул, что сбоев по поставкам лекарств нет, при этом остаются трудности с доставкой медикаментов из ряда стран.
Напомним, в апреле министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщала о намерении расторгнуть договоры с украинскими фармацевтическими предприятиями по причине их остановки.
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