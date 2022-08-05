Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
Казахстанская компания "СК-Фармация", являющаяся единым дистрибьютором лекарств в Казахстане, отказалась от закупок лекарств украинского производства, сообщил 5 августа председатель правления компании Ерхат Искалиев.
По его словам, закупки далее невозможны по причине того, что фармацевтические заводы на территории Украины не функционируют. Компании придется найти альтернативу закупкам этих препаратов.
В соответствии с форс-мажором непосредственно с торгово-промышленной палатой Украины мы произвели расторжение договоров. Мы осуществили закуп где-то уже 19 позиций, заменили их индийскими, египетскими, китайскими и частично европейскими препаратами. По шести позициям проводим работу по закупу
Искалиев подчеркнул, что сбоев по поставкам лекарств нет, при этом остаются трудности с доставкой медикаментов из ряда стран.
Напомним, в апреле министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщала о намерении расторгнуть договоры с украинскими фармацевтическими предприятиями по причине их остановки.