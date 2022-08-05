"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ
В 2014-2015 годах ВСУ была очень слабой армией, эта ситуация стада меняться в 2017-2018 годах, и сейчас войска киевского режима хорошо вооружены и обучены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков, участвовавший в боях 2014 года
"В 2014-2015 они еще были слабые. Их можно было разбить "на коленке". Жалко, что их тогда не разбили, но это уже политический момент", - считает он.
В настоящее время войска киевского режима используют спутниковые системы, беспилотную авиацию и современные системы радиоэлектронной борьбы, поставленные им Западом, рассказал далее Фомченков.
России сейчас противостоит современная обученная армия. У меня есть ребята, воевавшие в Чечне. Они говорят, что это совсем другая война, потому что там мы воевали все-таки против вооруженных моджахедов, но это была не регулярная армия
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.