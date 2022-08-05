https://ukraina.ru/20220805/1037310615.html

"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ

"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру

"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ

В 2014-2015 годах ВСУ была очень слабой армией, эта ситуация стада меняться в 2017-2018 годах, и сейчас войска киевского режима хорошо вооружены и обучены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков, участвовавший в боях 2014 года

2022-08-05T06:30

2022-08-05T06:30

2022-08-05T06:30

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В настоящее время войска киевского режима используют спутниковые системы, беспилотную авиацию и современные системы радиоэлектронной борьбы, поставленные им Западом, рассказал далее Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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