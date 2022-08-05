"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
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"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ
"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ
В 2014-2015 годах ВСУ была очень слабой армией, эта ситуация стада меняться в 2017-2018 годах, и сейчас войска киевского режима хорошо вооружены и обучены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков, участвовавший в боях 2014 года
2022-08-05T06:30
2022-08-05T06:30
спецоперация
новости
всу
союз добровольцев донбасса
вооружение
донбасс
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В настоящее время войска киевского режима используют спутниковые системы, беспилотную авиацию и современные системы радиоэлектронной борьбы, поставленные им Западом, рассказал далее Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, всу, союз добровольцев донбасса, вооружение, донбасс

"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ

06:30 05.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В 2014-2015 годах ВСУ была очень слабой армией, эта ситуация стада меняться в 2017-2018 годах, и сейчас войска киевского режима хорошо вооружены и обучены. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков, участвовавший в боях 2014 года

"В 2014-2015 они еще были слабые. Их можно было разбить "на коленке". Жалко, что их тогда не разбили, но это уже политический момент", - считает он.

В настоящее время войска киевского режима используют спутниковые системы, беспилотную авиацию и современные системы радиоэлектронной борьбы, поставленные им Западом, рассказал далее Фомченков.

России сейчас противостоит современная обученная армия. У меня есть ребята, воевавшие в Чечне. Они говорят, что это совсем другая война, потому что там мы воевали все-таки против вооруженных моджахедов, но это была не регулярная армия

Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса
Полностью интервью можно прочитать здесь.
20 июля, 14:32Чем воюют на Украине
Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостиВСУСоюз добровольцев ДонбассаВооружениеДонбасс
 
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