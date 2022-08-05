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Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО

Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО - 05.08.2022 Украина.ру

Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО

За три месяца активного участия в специальной военной операции на Украине отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса потерял 14 человек убитыми и "очень много" ранеными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал его командир Сергей Фомченков

2022-08-05T04:15

2022-08-05T04:15

2022-08-05T04:15

спецоперация

новости

днр

добровольцы

союз добровольцев донбасса

боевые действия

потери

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Он также сообщил, что штатная численность отряда составляет 400 человек.В настоящее время "Барс-13" занимает позиции в районе Святогорска (ДНР), где наблюдается определённое затишье в боевых действиях, сказал Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

https://ukraina.ru/20220720/1036633288.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, добровольцы, союз добровольцев донбасса, боевые действия, потери