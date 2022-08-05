Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО - 05.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО
Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО - 05.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО
За три месяца активного участия в специальной военной операции на Украине отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса потерял 14 человек убитыми и "очень много" ранеными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал его командир Сергей Фомченков
2022-08-05T04:15
2022-08-05T04:15
спецоперация
новости
днр
добровольцы
союз добровольцев донбасса
боевые действия
потери
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Он также сообщил, что штатная численность отряда составляет 400 человек.В настоящее время "Барс-13" занимает позиции в районе Святогорска (ДНР), где наблюдается определённое затишье в боевых действиях, сказал Фомченков.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, днр, добровольцы, союз добровольцев донбасса, боевые действия, потери

Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО

04:15 05.08.2022
 
© Александр ЧаленкоСергей Фомченков
Сергей Фомченков
© Александр Чаленко
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За три месяца активного участия в специальной военной операции на Украине отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса потерял 14 человек убитыми и "очень много" ранеными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал его командир Сергей Фомченков
Он также сообщил, что штатная численность отряда составляет 400 человек.
В настоящее время "Барс-13" занимает позиции в районе Святогорска (ДНР), где наблюдается определённое затишье в боевых действиях, сказал Фомченков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостиДНРдобровольцыСоюз добровольцев Донбассабоевые действияпотери
 
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