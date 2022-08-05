Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО
© Александр ЧаленкоСергей Фомченков
© Александр Чаленко
За три месяца активного участия в специальной военной операции на Украине отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса потерял 14 человек убитыми и "очень много" ранеными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал его командир Сергей Фомченков
Он также сообщил, что штатная численность отряда составляет 400 человек.
В настоящее время "Барс-13" занимает позиции в районе Святогорска (ДНР), где наблюдается определённое затишье в боевых действиях, сказал Фомченков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
20 июля, 07:15СпецоперацияБаранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУСообщения Минобороны России о ежедневном уничтожении порядка 200 военных киевского режима соответствуют действительности. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.