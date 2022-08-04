https://ukraina.ru/20220804/1037288644.html
А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ
А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ
Успехи союзных войск в районе Авдеевки нельзя назвать штурмом в лоб. Фактически это обтекание Авдеевки с двух сторон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T13:03
2022-08-04T13:03
2022-08-04T13:03
новости
всу
россия
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Анпилогов отметил, что события в Авдеевке могут сложиться так же, как в Лисичанске, когда все ожидали достаточно сложной позиционной контрбатарейной борьбы вдоль линии Северского Донца, но успешный прорыв в районе Горского/Золотого решил судьбу города без крупного сражения и украинские войска уходили из этого кармана под угрозой окружения.Не исключено, что такая же ситуация может возникнуть в районе Авдеевки при тактическом успехе, который может перерасти в оперативный. Может быть прорвана линия обороны. Это не надо сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия
А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ
Успехи союзных войск в районе Авдеевки нельзя назвать штурмом в лоб. Фактически это обтекание Авдеевки с двух сторон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".
"А это не штурм в лоб. Это обтекание Авдеевки с двух сторон. Есть южная клешня (Пески и Спартак) и северная клешня, где ранее были успехи в районе Новобахмутовки и Новоселовки Второй. Так что это не лобовая атака, а нахождение слабых мест в обороне", - пояснил специалист.
Анпилогов отметил, что события в Авдеевке могут сложиться так же, как в Лисичанске, когда все ожидали достаточно сложной позиционной контрбатарейной борьбы вдоль линии Северского Донца, но успешный прорыв в районе Горского/Золотого решил судьбу города без крупного сражения и украинские войска уходили из этого кармана под угрозой окружения.
Не исключено, что такая же ситуация может возникнуть в районе Авдеевки при тактическом успехе, который может перерасти в оперативный. Может быть прорвана линия обороны. Это не надо сбрасывать со счетов, заключил собеседник издания.