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Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина

Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина - 04.08.2022 Украина.ру

Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина

Телеведущая Юлия Меньшова, стараясь оправдать российского комика Максима Галкина, заявила, что его концерты в России отменялись из-за "давления", об этом сообщило издание StarHit 3 июля

2022-08-04T12:41

2022-08-04T12:41

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новости

галкин

комик

артист

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"Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки", - заявила она.При этом, социальные опросы показывают обратное: отношение публики к Галкину приобрело резко негативный окрас после его оскорбительных и маргинальных высказываний о России и русских, которые артист позволяет себе, выступая в Израиле.Кроме того, в интервью журналисту Юрию Дудю* стенд-ап комик Дмитрий Романов признался, что гонорары российских артистов разговорного жанра в Прибалтике и Израиле попросту не окупают затраты на мероприятие.Ранее депутат Роман Худяков резко раскритиковал поведение Галкина с начала СВО, отметив, что "когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал".*Лицо, признанное в РФ иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20220722/1036766366.html

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новости, галкин, комик, артист