Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина - 04.08.2022 Украина.ру
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Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина
Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина - 04.08.2022 Украина.ру
Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина
Телеведущая Юлия Меньшова, стараясь оправдать российского комика Максима Галкина, заявила, что его концерты в России отменялись из-за "давления", об этом сообщило издание StarHit 3 июля
2022-08-04T12:41
2022-08-04T13:12
новости
галкин
комик
артист
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"Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки", - заявила она.При этом, социальные опросы показывают обратное: отношение публики к Галкину приобрело резко негативный окрас после его оскорбительных и маргинальных высказываний о России и русских, которые артист позволяет себе, выступая в Израиле.Кроме того, в интервью журналисту Юрию Дудю* стенд-ап комик Дмитрий Романов признался, что гонорары российских артистов разговорного жанра в Прибалтике и Израиле попросту не окупают затраты на мероприятие.Ранее депутат Роман Худяков резко раскритиковал поведение Галкина с начала СВО, отметив, что "когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал".*Лицо, признанное в РФ иностранным агентом.
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новости, галкин, комик, артист

Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина

12:41 04.08.2022 (обновлено: 13:12 04.08.2022)
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
Читать в
Телеведущая Юлия Меньшова, стараясь оправдать российского комика Максима Галкина, заявила, что его концерты в России отменялись из-за "давления", об этом сообщило издание StarHit 3 июля
"Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки", - заявила она.
При этом, социальные опросы показывают обратное: отношение публики к Галкину приобрело резко негативный окрас после его оскорбительных и маргинальных высказываний о России и русских, которые артист позволяет себе, выступая в Израиле.
Кроме того, в интервью журналисту Юрию Дудю* стенд-ап комик Дмитрий Романов признался, что гонорары российских артистов разговорного жанра в Прибалтике и Израиле попросту не окупают затраты на мероприятие.
Ранее депутат Роман Худяков резко раскритиковал поведение Галкина с начала СВО, отметив, что "когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал".
*Лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Максим Галкин
22 июля, 11:12
Купился на фейки: Джигурда вступился за ГалкинаРоссийский актер Никита Джигурда вступился за юмориста Максима Галкина, которого много критикуют за отъезд из России и позицию по СВО, передает "Экспресс газета" 22 июля
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